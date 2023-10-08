«مرسيدس بنز» تستدعي عشرات السيارات بسبب عيوب في الإضاءة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قررت «مرسيدس بنز» استدعاء 32 سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيوب في الإضاءة الأمامية، وتركيبها بمستوى أعلى قليلا من المستوى المفترض، وهو ما لا يناسب معايير الإنتاج القائمة.

وأوضحت الشركة، في مذكرة استدعاء صادرة من خلال إدارة سلامة النقل والطرق الوطنية، أنها لاحظت أن الإضاءة الأمامية في السيارات قد تكون على مستوى أعلى قليلا، وقد تتخطى النطاق الذي حددته إدارة معايير السلامة في الولايات المتحدة بـ0.05%.

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وذكرت أن هذا الارتفاع البسيط قد يتسبب في سطوع أكبر أمام حركة المرور المقبلة من الجانب الآخر، مما يزيد من احتمالات وقوع حوادث، كما نقل موقع «كار سكوب».

طرازات الاستدعاء

ويشمل قرار الاستدعاء سيارات من طراز «A220» التي جرى إنتاجها بين 11 نوفبمر العام 2021 و3 ديسمبر العام 2021، بواقع 12 وحدة. كذلك 14 وحدة من طراز «GLA 250» لعام 2022، وست وحدات من طراز «AMG GLA 35» لعام 2022.

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وتلقت «مرسيدس بنز» شكوى واحدة من أحد مالكي السيارة في النصف الثاني من العام 2022 بشأن وضعية الإضاءة الأمامية، بينما قررت استدعاء بعض السيارات في سبتمبر الماضي.

