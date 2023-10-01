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تعرف على «ليكسوس تي إكس» الجديدة بسعر يبدأ من 55 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 01 أكتوبر 2023, 12:26 مساء
تعرف على «ليكسوس تي إكس» الجديدة بسعر يبدأ من 55 ألف دولار
55 ألف دولار للحصول على أولى فئات «ليكسوس تي إكس» الجديدة (الإنترنت)
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أضافت «ليكسوس» فئة جديدة إلى طراز «تي إكس» لعام 2024، وذلك تلبية للطلب المرتفع على سيارات الكروس أوفر ذات المقاعد الثلاثة.

سعر السيارة
ويبدأ سعر «تي إكس» كروس أوفر من 55 ألف دولار، بما في ذلك 1350 دولارا مصاريف الشحن للوجهة المطلوبة، بزيادة قدرها 11 ألفا تقريبا مقارنة بسيارة «تويوتا هايلاندر» طراز 2024، حسب موقع «كار سكوب».

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محرك السيارة
وتأتي الفئة الأولى من «تي إكس 350» بمحرك ينتج 275 حصانا، رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر. كما يمكن الحصول على فئة بمحرك رباعي الدفع مقابل إضافة 1600 دولار.

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أما الفئة الثانية من السيارة فتأتي مقابل 85 ألف دولار، مع سقف زجاجي بانورامي، ومقاعد أمامية بنظام تدفئة، مع إمكانية طي صف المقاعد الثالث كهربائيا.

بينما الفئة الأكثر رفاهية من «تي إكس» تبدأ من 60 ألف دولار، مع مقاعد من الجلد الفاخر، ونظام تدفئة لصفين من المقاعد، مع محرك سعة 2.4 لتر، وتكنولوجيا محرك هجين، ينتج 366 حصانا.

تفاصيل الفئة الرياضية
الفئة الرياضية من «تي إكس» تأتي مع نظام تعليق متطور، ويبدأ سعرها من 69 ألف دولار. أما الفئة الرياضية الأعلى، وهي «تي إكس 500 إف»، فيبدأ سعرها من 72 ألف دولار، وتأتي مع مقاعد جلدية فاخرة، وعجلة قيادة مدفأة، ونظام صوتي بـ21 مكبر صوت.

55 ألف دولار للحصول على أولى فئات «ليكسوس تي إكس» الجديدة (الإنترنت)
55 ألف دولار للحصول على أولى فئات «ليكسوس تي إكس» الجديدة (الإنترنت)
55 ألف دولار للحصول على أولى فئات «ليكسوس تي إكس» الجديدة (الإنترنت)
55 ألف دولار للحصول على أولى فئات «ليكسوس تي إكس» الجديدة (الإنترنت)
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