«سوبارو» تعلن استدعاء آلاف السيارات بسبب عيوب في التصنيع

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت «سوبارو» وجود عيوب في التصنيع تتسبب في توقف المحرك فجأة، لافتة إلى استدعاء أكثر من 35 ألف سيارة من فئة «كروس تك» و«أمبريزا» نتيجة هذا العيب.

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التحقيق في العطل

وذكرت أن السيارات المتضررة لديها خلوص غير كاف حول لوحة العدادات، ما قد يزيد الاحتكاك حول شعاع التوجيه، وفي هذه الحالة، قد يتلف عزل السلك، ما يؤدي إلى قصر في دائرة التوجيه الكهربائية، وتوقف المحرك على الفور، كما نقل موقع «كار سكوب».

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بدأت «سوبارو» التحقيق في هذا العطل، بداية مايو الماضي، بعد أن أبلغ مالك سيارة في الولايات المتحدة عطلا في العدادات، وعندها حددت المشكلة.