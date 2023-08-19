  • Alwasat News
Atwasat

«سوبارو» تعلن استدعاء آلاف السيارات بسبب عيوب في التصنيع

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 19 أغسطس 2023, 02:21 مساء
«سوبارو» تعلن استدعاء آلاف السيارات بسبب عيوب في التصنيع
أعلنت «سوبارو» وجود عيوب في التصنيع تتسبب في توقف المحرك فجأة (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت «سوبارو» وجود عيوب في التصنيع تتسبب في توقف المحرك فجأة، لافتة إلى استدعاء أكثر من 35 ألف سيارة من فئة «كروس تك» و«أمبريزا» نتيجة هذا العيب.

«نيكولا» تستدعي الشاحنات الكهربائية بسبب تسرب سائل التبريد

التحقيق في العطل
وذكرت أن السيارات المتضررة لديها خلوص غير كاف حول لوحة العدادات، ما قد يزيد الاحتكاك حول شعاع التوجيه، وفي هذه الحالة، قد يتلف عزل السلك، ما يؤدي إلى قصر في دائرة التوجيه الكهربائية، وتوقف المحرك على الفور، كما نقل موقع «كار سكوب».

«فورد» تستدعي عددا من سيارات «برونكو» بسبب عيوب في التصنيع

بدأت «سوبارو» التحقيق في هذا العطل، بداية مايو الماضي، بعد أن أبلغ مالك سيارة في الولايات المتحدة عطلا في العدادات، وعندها حددت المشكلة.

قرار الاستدعاء
ويشمل قرار الاستدعاء حوالي 35 ألف سيارة من فئات العام 2024، بينها 29 ألف سيارة «كروس تك»، مصنوعة بين فبراير ويونيو العام 2023، إضافة إلى ستة آلاف سيارة «أمبريزا» موديل العام 2024، مصنوعة بين شهري مارس ويونيو العام 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014

إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت

«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني

هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني
مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي

مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»

«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران

شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تسلا» تطرح فئات أرخص من «موديل إس» و«إكس» في الولايات المتحدة
«تسلا» تطرح فئات أرخص من «موديل إس» و«إكس» في الولايات المتحدة
بالفيديو: تعرف على جديد كيا «K3»
بالفيديو: تعرف على جديد كيا «K3»
بالفيديو: لادا تروج لسياراتها «X-Cross 5»
بالفيديو: لادا تروج لسياراتها «X-Cross 5»
«بي إم دبليو» تختبر الفئة الجديدة من «M5 تورينغ»
«بي إم دبليو» تختبر الفئة الجديدة من «M5 تورينغ»
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة...
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة...
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة...
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك...
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة...
المزيد
«سوبارو» تعلن استدعاء آلاف السيارات بسبب عيوب في التصنيع
«سوبارو» تعلن استدعاء آلاف السيارات بسبب عيوب في التصنيع...
بالفيديو: رباعية دفع اقتصادية من «BYD»
بالفيديو: رباعية دفع اقتصادية من «BYD»...
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت...
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»...
«بي إم دبليو» تختبر الفئة الجديدة من «M5 تورينغ»
«بي إم دبليو» تختبر الفئة الجديدة من «M5 تورينغ»...
المزيد