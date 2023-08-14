«فورد» تستدعي عددا من سيارات «برونكو» بسبب عيوب في التصنيع

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أجبر عيب في التصنيع شركة «فورد» العالمية على سحب عدد من سيارات موديل «برونكو» العام 2023، بسبب مخاوف من أن يتسبب في انقلاب السيارة.

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وذكرت الشركة، حسب موقع «كار سكوب»، أن أحد الأجزاء في نظام نقل السرعات بسيارة «برونكو» 2023 تضرر خلال عملية تجميع السيارة، ما يمكن أن يتسبب في انقلابها وإصابة قائدها.

تداركت «فورد» هذا العيب بعد مذكرة قدمها أحد تجار السيارات، في الأول من يونيو الماضي، تتعلق بفئة «إف 150»، سجل عدادها 5700 كم فقط. وتأتي «برونكو» 2023 مع ناقل عشر سرعات أوتوماتيك.

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ومع سحب السيارة وإجراء تحليل شامل، وجدت «فورد» أن الدعامة في ناقل الحركة أصابها ضرر خلال عملية التجميع، وقامت بمراجعة منحنى ضغط الدعامة.

وتعمل تلك الدعامة كدليل ميكانيكي لمسدس وقوف السيارة وتعشيق معدات الركن. الضرر الذي أصاب هذا الجزء يمكن أن يتسبب في وقوع حادثة، لأنه يمنع ناقل السرعة من العمل بالشكل المناسب.