«نيكولا» تستدعي الشاحنات الكهربائية بسبب تسرب سائل التبريد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت شركة «نيكولا» استدعاء كل الشاحنات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، مع إيقافها المبيعات، بعد أن كشف تحقيق في أسباب حرائق المركبات الأخيرة أن السبب هو تسرب سائل التبريد داخل البطارية.

وأوضح ناطق باسم «نيكولا»، في تصريحات إلى وكالة «رويترز»، أن هناك 209 شاحنات متاحة في السوق بين تجار التجزئة والمستهلكين، ويشمل قرار الاستدعاء جميع تلك الشاحنات.

وقد وجد تحقيق، أجرته وحدة السلامة الداخلية في «نيكولا»، أن مكونا بسيطا داخل حزمة البطارية هو مصدر تسرب سائل التبريد، وهو ما تسبب في الحرائق التي نشبت في بعض الشاحنات.

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وطلبت الشركة من مالكي الشاحنات اتخاذ تدابير للسلامة، لمنع اشتعال الشاحنة، بما في ذلك تجنب وضعها في الحرارة المرتفعة.

وقررت «نيكولا» التركيز على إنتاج الشاحنات التي تعمل بخلية وقود الهيدروجين أمام الطلب الضعيف على الشاحنات الكهربائية، والاضطراب في سلاسل التوريد.