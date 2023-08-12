«هوندا» تطرح الجيل الثالث من «إن بوكس» في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت «هوندا» النقاب عن سيارة الجيل الثالث من «إن بوكس» في اليابان، على أن تبدأ المبيعات في السوق المحلية الخريف المقبل.

تأتي السيارة مع تصميم خارجي ثوري، ولكن أنيق، مع إضافات تُلبي الجانب العملي للسيارة، مع الحفاظ على شكلها المربع الذي يشبه الصندوق، كما نقل موقع «كار سكوب».

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تصميم السيارة

بالمقارنة مع سيارة الجيل الثاني المطروحة في العام 2017، يبدو أن هناك تغييرا كبيرا في التصميم الخارجي للسيارة، مع واجهة أبسط، وشبكة أمامية ملونة، ومصابيح أمامية بتصميم دائري، لتشبه عين الإنسان.

كما تطرح «هوندا» فئة «إن بوكس Custom» التي تأتي مع تصميم رياضي، يمكن ملاحظته في الواجهة الأمامية للسيارة مع شبكة أعرض، وتصميم مختلف للإضاءة «إل إي دي».

وستعرض «هوندا» سلسلة متنوعة من الإضافات لسيارة «إن بوكس» و«إن بوكس Custom»، مع طرح فئة خاصة لذوي الإعاقة.

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محرك السيارة

تأتي «إن بوكس» مع محرك بنزيني تربو، ينتج 58 حصانا، وخيار آخر من محرك ينتج 63 حصانا.

ومن المتوقع أن تطرح «هوندا» نسخة كهربائية بالكامل من «إن بوكس» في المستقبل.

تعرف على مميزات الجيل الثالث من «هوندا إن بوكس» (الإنترنت)

تعرف على مميزات الجيل الثالث من «هوندا إن بوكس» (الإنترنت)