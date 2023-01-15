أسباب تسرب سائل أحمر من السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

عند رصد تسرب السائل الأحمر من السيارة، عليك أن تعلم تلقائيا أنك تواجه مشكلة في ناقل الحركة، فالسائل المستخدم عادة في علبة التروس هو ذو لون أحمر أو أخضر مميز.

وبالتالي يتعرف عليه بشكل فوري وسريع، لذلك يعتبر من السهل تحديد ما إذا كان السائل المتسرب يأتي من ناقل الحركة أو من أي مكان آخر.

فهل يمكن أن تقود السيارة بشكل طبيعي مع تسرب السائل الأحمر من ناقل الحركة؟ وما أسباب تسربه؟ تعرف معنا على ذلك، وفقا لموقع «عالم السيارات».

أسباب تسرب السائل الأحمر

- السبب الأكثر شيوعا وانتشارا بين أغلب السائقين هو وجود كسر أو اهتراء في الختم. فلدى ناقل الحركة أنواع مختلفة من الأختام، وأي ضرر أو ثقب في هذه الأختام سوف يؤدي إلى تسرب السوائل الحمراء من السيارة ويمكن أن يكون السبب بسيطا جدا، مثل عدم الإغلاق الجيد لأحد الأختام.

- ظهور فجوة في ناقل الحركة، أي شق أو خرق في محول عزم الدوران أو في مناطق أخرى، يمكن أن يخرج السائل الأحمر عبرها.

- من الممكن أيضا أن يكون التسرب في خطوط السوائل مصدر هذه المشكلة. فهذا النوع من الضرر ينشأ عادة نتيجة الحصى والصخور الصغيرة والحطام الموجود على الطرقات، والذي قد يضرب خطوط السوائل في أي لحظة، ومن الطبيعي أن أي ثقب في الخطوط سيستنزف السائل بسرعة كبيرة خارجة عن المألوف.

هل من الآمن القيادة خلال تسرب السوائل؟

- تعتمد السلامة فعليا على مدى سوء تسرب السائل الأحمر من سيارتك، يمكنك القيادة لسنوات عديدة إذا كان التسرب عبارة عن مجرد نقط صغيرة فقط، ولا يجب أن تشعر بالقلق طالما أن كمية السائل هي دائما عند المستوى الصحيح، ومع ذلك، فمن المستحسن القيام بإصلاح هذا التسرب في أقرب وقت ممكن قبل أن يؤثر على أداء السيارة ويؤدي إلى الضرر الكلي في ناقل الحركة.

لكن إذا انخفض مستوى السائل في ناقل الحركة إلى ما دون المستوى المطلوب، ستعلم ذلك من خلال علامات مختلفة مثل الانزلاق، وزيادة الدورة في الدقيقة، والارتجاج، وسرعة السيارة غير المتزامنة مع تغيير السرعات والتسارع، وغيره في هذه الحالة، يجب ألا تقود السيارة بعد الآن، وقم باستدعاء مركز خدمة لسحبها إلى ورشة تصليح.