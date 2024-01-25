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شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 10:21 مساء
شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا
لقطة مثبتة من حلقة الخميس 25 يناير من برنامج «صباح الوسط» تستضيف الفنان الشاب أيوب علي. (بوابة الوسط)
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استضاف برنامج «صباح الوسط» في حلقة، اليوم الخميس، الفنان التصويري الشاب أيوب علي، للحديث عن المعرض الفني 

المعرض يلقي الضوء على عالم فن الديجيتال، ويعرّف به في المجتمع الليبي، ويعد المعرض هو الأول لفناني فن الرسم الديجيتال في ليبيا.

وقال الفنان الشاب عن الهدف من إقامة المعرض إن «الفكرة كانت مقتصرة على الفنان الشاب فقط، ولكنها أصبحت فرصة لدعم المواهب الطموحة التي وجدت في المعرض متنفس لها».

 لن يكون المعرض عابرا
وأكد الفنان الشاب على إقبال الجمهور والمعنيين بهذا الفن وإشادة الزوار بلوحات المعرض، وتباين الإعجاب بالمعروضات بحسب ذائقة المشاهدين.

وأضاف أيوب علي أن المعرض لن يكون عابرا ولكن يعده بذرة لإقامة عديد المعارض في شتى المدن الليبية، وإمكانية إقامة معارض خارج الوطن، بعدم ورعاية من الممول الكندي.

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يشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» هو برنامج صباحي يذاع، من الأحد إلى الخميس، على تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».

تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يمكنكم مشاهدة الحلقة الأولى من برنامج «صباح الوسط» من هنا

ويمكنكم متابعة البث الحي لقناة الوسط «wtv» من هنا 

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