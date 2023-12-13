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شاهد في «صباح الوسط»: رواق الرسم بجمعية البيت الأصيل سبها ينظم ورشة عمل للفنانين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 10:34 مساء
شاهد في «صباح الوسط»: رواق الرسم بجمعية البيت الأصيل سبها ينظم ورشة عمل للفنانين
لقطة مثبتة من برنامج «صباح الوسط» لورشة عمل الفنانين التي ينظمها رواق الرسم بجمعية البيت الأصيل سبها. (فيسبوك)
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استضاف برنامج «صباح الوسط» عائشة معتوق مسؤولة جمعية البيت الأصيل للفنون، الذي ينظم ورشة عمل للفنانين التشكيليين الجنوبيين بالجمعية بسبها، صباح غدٍ الخميس.

ونشرت صفحة البيت الأصيل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعوة للمشاركة في المعرض جاء فيها، «في إطار إثراء المشهد الثقافي بالجنوب، تدعوكم جمعية البيت الأصيل الخيريه للفنون لحضور معرض الفنون التشكيلية المقام بمقر الجمعية، وذلك يوم الخميس 14ديسمبر، في الفتره الصباحية، ويستمر حتى مساء الجمعة، والمعرض نتاج ورشة عمل للفنانين التشكيليين».

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والورشة مخصصة لفناني الجنوب، ويشارك فيها مجموعة من المهتمين بالفن، تهدف إلى خلق مجتمع فنيـ وتسعى لزيادة الربط بين الفنانين.

مد جسر تواصل بين الفنانين
وقالت عائشة معتوق مسؤولة جمعية البيت الأصيل للفنون «نجتمع بداية للتعارف، ومد جسر تواصل بين الفنانين داخل المنطقة، وتبادل الخبرات، خاصة أن لكل فنان مدرسة خاصة، كالواقعية والكلاسيكية والتجريدية، وكل منهم وله خصوصيته في الألوان التي يستخدمها، وكذلك تعدد الخامات فمنهم من يرسم بالزيت، من يرسم بالماء، ومنهم من يرسم بألوان الأكريليك».

وقال الفنان التنشكيلي مراد الجماعي، «أشرفت على متدربين في مجال الأكريليك، ودرسنا طرق التلوين وكيفية التعامل معها، ولا زلنا مستمرين في تنفيذ هذه الأساسيات وتطبيقها على اللوحات».

ويشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» يذاع على قناة الوسط (wtv) يوميًا في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا.

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