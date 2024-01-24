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شاهد على «صباح الوسط»: فرج نجم بإحساسٍ عالٍ حقق مشاهدات عالية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 06:38 مساء
شاهد على «صباح الوسط»: فرج نجم بإحساسٍ عالٍ حقق مشاهدات عالية
لقطة مثبتة من حلقة اليوم الأربعاء من برنامج «صباح الوسط» الذي استضاف المغني فرج نجم. (بوابة الوسط)
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استضاف برنامج «صباح الوسط»، صباح اليوم الأربعاء، المغني الشاب فرج نجم، للحديث حول تجربته الغنائية التي حقق فيها نجاحاً كبيرًا.

حققت أغاني الشاب فرج نجم رواجا وتحصلت على أعلى مشاهدات، ووصلت أغنيته «متريح في غيابه»، بالاشتراك مع المعز والموزع الموسيقي عزوالعمامي، إلى قائمة (Maghreb Hotlist) على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي قائمة تبرز أجمل الأغاني في منطقة المغرب العربي.

وتعد الخطوة تاريخية بالنسبة للموسيقى الليبية، وتسلط الضوء على ثراء التراث الفني الليبي وتألقه على الساحة العالمية.

لم يكن يتوقع كل هذا الرواج 
وأشار نجم بأنه لم يكن يتوقع كل هذا الرواج للأغاني، وأعرب عن سعادته بذلك، وتحدث في لقائه مع برنامج «صباح الوسط» عن أغانيه والمشاركين معه في نجاحها، ومنهم المخرج محمد ياسر.

يشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» هو برنامج صباحي يذاع، من الأحد إلى الخميس، على تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».

تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
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