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شاهد في «صباح الوسط»: الدورة الثانية من معرض «إبداعات ليبية» بمتحف السرايا الحمراء بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 02:14 مساء
شاهد في «صباح الوسط»: الدورة الثانية من معرض «إبداعات ليبية» بمتحف السرايا الحمراء بطرابلس
حلقة برنامج «صباح الوسط» اليوم الأحد تستضيف مدير عام دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية منير اشتيوي. (بوابة الوسط)
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استضاف برنامج «صباح الوسط»، في حلقة اليوم الأحد، مدير عام دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية وسفيرة النوايا الحسنة للفنون التشكيلية منيرة اشتيوي.

تحدثت اشتيوي في الحلقة عن معرض «إبداعات ليبية» في دورته الثانية، والذي يقام تحت شعار«نجوم»، الذي انطلق في الثامن من يناير بمتحف السرايا الحمراء بطرابلس، برعاية مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

اختلاف وتنوع المعروضات
وأشارت إلى أن الدورة الثانية تميز المعرض باختلاف وتنوع المعروضات من الرسومات التشكيلية، والزيتية، ألأزياء الثراثية، ولوحات الخط العربي، بمشاركة قامات فنية وشخصيات هامة، بالإضافة إلى الفنانين، والرسامين والمهتمين بالشأن الفني الإبداعي، من عدة مدن ليبية.

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شاهد .. انطلاق برنامج «صباح الوسط» على شاشة قناة الوسط (WTV)

وأضافت أن المشاركات في المعرض هن حرفيات وصاحبات مشاريع صغيرة وهاويات، وشارك في المعرض حفيدات وجداتهن وكان ذلك فاكهة المعرض.

كما أشادت بمشاركة فتاة كفيفة تجيد صناعة الإكسسورات، وأكدت اشتيوي على نجاح المعرض ومطالبة الجمهور بمدّ فترة المعرض لشدة الإقبال عليه.

يشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» هو برنامج صباحي يذاع، من الأحد إلى الخميس، على تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».

تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يمكنكم مشاهدة الحلقة الأولى من برنامج «صباح الوسط» من هنا

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