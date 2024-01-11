شاهد على «صباح الوسط»: الفنان التشكيلي حمزة أحمد.. قصة إبداع فريدة مع الريشة والألوان

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف برنامج «صباح الوسط»، اليوم الخميس، الفنان التشكيلي حمزة أحمد داخل الصالون التشكيلي بمكتبة اليونسكو العريقة بمدينة سبها، للحديث عن مسيرته الفنية وأهم إنجازاته.

وبين لوحاته يجلس التشكيلي مستعرضًا مسرته مع الإبداع وبدايته الموسيقية، ثم انتقاله إلى العزف بالريشة قائلًا: «كنت أشتغل على الفحم والبورتاريه، ثم انطلقت إلى الألوان المائية، رحلة سنوات من الممارسة وثقْل الموهبة»

وأضاف إلى أنه صغيرًا كان يميل إلى الموسيقى أكثر من الرسم، وأنه عزف على آلتي الأكورديون والدرامز، و«شيئًأ فشيئًا وجدت لدي لمسة فنية أحببتها واستغللتها».

وعن المدرسة الفنية التي يتبعها عبر عن ميله إلى السريالية مع أنه «لا يحب التقيد بمدرسة معينة، حتى يتسنى لي الاسترسال، وقد تتجلى السريالية التجريدية خلال اللوحات أكثر».

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ونادرا ما يتعرض للرسم الواقعي، الذي قد يلجأ إليه لرسم شيء من التراث على سبيل المثال، لكنه عبر عن ميله للسريالية لاتساع أفقها التعبيري مع ميلها للغموض، وهو ما يستهويه.

الألوان كفيلة بالتعبير عن المشاعر الإنسانية

وأشار إلى أن الألوان تمتاز بكونها كفيلة بالتعبير عن المشاعر الإنسانية المختلطة والمتضاربة، ولو بشكل غير مباشر، والتي قد يعجز الإنسان عن التعبير عنها.

وشارك الفنان التشكيلي المتميز في عديد المعارض الفنية، والمهرجانات المحلية، ومنها اليوم العالمي للشباب بسبها وطرابلس، ومعرض تمنهنت الزراعي عام 2017ـ2019، ومهرجان خريف هون 2017، ومعرض عن المرأة بحي دمشق بطرابلس 2017، ومهرجان الأغنية الليبية ببنغازي 2018، ومعرض طرابلس الدولي، ومهرجان براك الشاطئ للتراث عام 2019، إضافة إلى بعض المحافل بمدينة سبها .

ويشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» يذاع على قناة الوسط (wtv) من الأحد إلى الخميس، على تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».