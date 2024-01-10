«إبداعات ليبية» يفتتح نسخته الثانية بمبنى السراي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

احتضن مبنى السراي بالمدينة القديمة فعاليات معرض «إبداعات ليبية» في نسخته الثانية برعاية وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وإشراف مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة، متضمنًا طيفاً واسعًا من الفنون البصرية بإبداعات نسائية.

أوضحت الفنانة التشكيلية منيرة اشتيوي مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن معرض «إبداعات ليبية» في دورته الثانية أقيم تحت عنوان «نجوم»، والمقصود نخبة الموهوبات والمبدعات الليبيات اللاتي ساهمن في تقديم تشكيلة مميزة في مجال الفن التشكيلي والتراث والإكسسوارات، أيضًا مشاركة فتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة كدعم معنوي لهن.

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وأضافت اشتيوي «غزة كانت حاضرة في التشكيل عبر بعض الأعمال، من ضمنها لوحة أنجزتها مجسدة في أدرع أخطبوطية تحاول تغطية علم فلسطين، وهي رمز لقوى الشر على رأسها إسرائيل التي تسعى بكل الوسائل إلى تدمير كل ماله علاقة بفلسطين و طمس هوية شعبها».

التشكيل الفني بالحلي والمجوهرات

قالت الطالبة بتول عيسى المشاركة بالمعرض إن اهتمامها بالإكسسورات كان دافعه الأولي الهواية ثم انضممت إلى دورات بالخصوص حتى دخولي إلى قسم الحلي والمجوهرات بالمعهد العالي لتقنيات الفنون».

وعن المواد الخام أشارت بتول إلى مصدرها وهو الحجر الصناعي والعديد من المواد الأخرى يضطرون لاستيرادها من أوروبا لصناعة الحلي. وأضافت بتول أن «عملية صنع القلائد يسبقها تصور ذهني أي شكل معين يجري رسمه هندسيا ثم تحويله إلى إكسسوار».

بتول عيسى طالبة متخصصة في صناعة الاكسسوارات

لوحة من معرض إبداعات ليبية بالمدينة القديمة. (بوابة الوسط)

معرض إبداعات ليبية بالمدينة القديمة. (بوابة الوسط)

معرض إبداعات ليبية بالمدينة القديمة. (بوابة الوسط)

معرض إبداعات ليبية بالمدينة القديمة. (بوابة الوسط)

معرض إبداعات ليبية بالمدينة القديمة. (بوابة الوسط)

معرض إبداعات ليبية بالمدينة القديمة. (بوابة الوسط)

معرض إبداعات ليبية بالمدينة القديمة. (بوابة الوسط)

معرض إبداعات ليبية بالمدينة القديمة. (بوابة الوسط)

معرض إبداعات ليبية بالمدينة القديمة. (بوابة الوسط)

معرض إبداعات ليبية بالمدينة القديمة. (بوابة الوسط)