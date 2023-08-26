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مسابقة بيت اسكندر لأكبر طبعة في العالم لأم السراي محفورة على الخشب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 08:29 مساء
مسابقة بيت اسكندر لأكبر طبعة في العالم لأم السراي محفورة على الخشب
بيت اسكندر للفنون. (بوابة الوسط)
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ينظم المركز الليبي لفن الطباعة اليدوية (Libyan Printmakers)، اليوم السبت، فعالية فنية لإنجاز أكبر طبعة محفورة على الخشب بقياس (8 متر ×1,20 سم) لطبعة أم السراي. بحسب صفحة «بيت اسكندر للفنون» على «فيسبوك».

ويعد الحدًث، بحسب الصفحة، هو الأول من نوعه في ليبيا والعالم.، ودعت الصفحة كل الفنانين الليبيين للمشاركة في الحدث، لتسجيل رقم قياسي جديد.

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 وأشارت الصفحة إلى أن الفعالية تقام تحت إشراف كل من الفنان محمد الخروبي والفنان محمد بركة والفنان صبري سلطان.

وأضافت أن مكان الفعالية هو شارع درغوت بجانب نادي باب البحر وجامع سيدي عبدالوهاب القيسي.

يشار إلى أن بيت اسكندر للفنون شيد البيت سنة 1600م وهو من الطراز المعماري المالطي،

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