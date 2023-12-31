الفنان يوجين فون بلاس وبدع رسم الفتيات والطوب الأحمر...

فيما كنت أتأمل لوحته تلك التي تتلصص من فوق صور على مشهد لا نعرفه، وفيما ظللت مأخوذا بدقة هذا الفنان في رسم يد الفتاة وهي تشير بيدها إلى رفيقتها الممسوكة بالسلم، كان بجانبي الفنان التشكيلي محمود الحاسي، الذي لما أخبرته عن حركة اليد وهي تشير إلى رفيقتها أن تظل ساكنة، ابتسم، وقال إنه كان يتأمل طوب السلم الطيني المتآكل جراء عوامل التعرية!
والد الفنان يوجين فون بلاس فنان تشكيلي وكذلك شقيقه
الفنان الواقعي الإيطالي (يوجين فون بلاس) من عائلة تتكون من فنانين بارزين؛ والده (كارل فون بلاس) الرسام النمساوي الشهير وهو نحات تميز بالصور التاريخية واللوحات الجدارية، وكان أستاذا في أكاديمية البندقية للفنون الجميلة. يوليوس شقيق يوجين أيضا فنان تخصص في المشاهد العسكرية وأصبح أستاذا في الأكاديمية في روما. أصول هذه العائلة الفنية من النمسا، غير أن يوجين وكذلك شقيقه كارل ولدا في روما، ومنها انتقلا إلى البندقية، حيث تلقى الأخوان تعليما في روما، ثم أصبح أستاذا في الأكاديمية.
أبدرع في رسم ممارسة الفتيات لنشاطهن اليومي
كان يصور الفتيات وهن يمارسن نشاطهن اليومي، فأبدع لدرجة أنك تكاد تجزم أن لوحاته صور فوتوغرافية، تظهر فيه الفتيات غافلات عن جمالهن، وأيضا طبيعة محيطهن البسيط والجميل في آن واحد. انتقينا من أعماله هذه اللوحات الطبيعية، التي قوبلت باستحسان منحه شهرة واسعة -كرسام إيطالي- في بريطانيا. لوحاته أظهرت أيضا الحنان والألفة التي شعر بها تجاه الذين ألهموه بتنفيذ أعماله.
دقة رسمه للطوب القرمزي جعلت من البندقية مزارا فنيا
يعد الفنان (يوجين فون بلاس 1843 – 1932 ) الرائد في رسم حياة مدينة البندقية، في أواخر القرن الثامن عشر، فجعل على سبيل المثال من الواجهات الحجرية القديمة – المتآكلة - الرائعة من مدينة البندقية، التي انتبه إليها الفنان محمود الحاسي، والتي علمت فيما بعد من الأستاذ بشير زعبيه، الذي لم أعرف من قبل أنه مارس الفن التشكيلي، ودرس الكثير من مراجعه: «أن المهتم بهذا الفن سوف ينتبه، أنه لا تكاد تخلو لوحة من لوحات هذا الفنان من رسم دقيق لهذا الطوب القرمزي الباهت، ولهذا وبدءًا من أوائل القرن التاسع عشر، أصبحت محطة أساسية في جولة عشاق الفن التشكيلي والعمارة قبيل عصر النهضة لزوار إيطاليا». وبالفعل تأكد لي ذلك من خلال أحد المراجع التي استفدت منها عن هذا الفنان الذي أجاد تصوير جمال وبراءة فتيات مدينة البندقية، مما يبهج ويشد المهتمين بالفن التشكيلي وتطور مدارسه الفنية البارزة لكثير من فناني عصر النهضة الأوروبية وما بعدها.
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