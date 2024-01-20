هل سيعتزل النجم المصري عادل إمام؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية في الساعة الأخيرة خبر اعتزال الفنان المصري عادل إمام.

جاء ذلك بعد تصريح لنجل «الزعيم» المخرج رامي إمام على هامش مهرجان حفل (Joy Awards) لعام 2024، والذي يقام في الرياض.

وجاء في سياق حديث إمام الابن أن والده «قرر أن يتفرغ للحياة الأسرية» وأضاف مخرج مسلسل «فالنتينو» آخر أعمال عادل إمام الفنية «هو مع أحفاده طول الوقت».

آخر ظهور فني لعادل إمام

يذكر أن آخر ظهور فني لعادل إمام، كان في مسلسل «فالنتينو» منذ أربع سنوات ثم اختفى بعدها ولم يظهر إلا في مناسبة خاصة، وهي الاحتفاء بعيد ميلاه في شهر مايو الماضي. وظهر صوتيا في مداخلة هاتفية مقتضبة مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية« إم بي سي مصر»، وبدا صوت إمام طبيعيا، حيث تبادل القفشات مع مقدم البرنامج شريف عامر.

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عادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويعد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، حيث اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.

وبدأ عادل إمام حياته الفنية في بداية الستينات، وقدَّم نحو 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان «أرجوك لا تفهمني بسرعة».

الحالة الصحية لـ«عادل إمام»

وعلى مدار الأشهر الماضية أثيرت أنباء غير مؤكدة عن تدهور حالة عادل إمام الصحية، لكن المنتج عصام إمام قال - حسب الجريدة المصرية-: «الزعيم بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض، وبطمن جمهوره ومحبيه في العالم العربي، هو كويس جدا، والشائعات الذي يتعرض لها من وقت لآخر أن حالته الصحية متدهورة، كلام غير صحيح تماما».

يشار إلى أن عادل إمام ولد في 17 مايو 1940 بقرية «شها» التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، واستكمل مسيرته التعليمية إلى أن حصل على بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة. بدأ مشواره الفني عندما كان طالبا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية العام 1962 في مسرحية «أنا وهو وهي» في دور دسوقي أفندي، بطولة النجم الراحل فؤاد المهندس.

وكانت انطلاقة الزعيم في مسرحية «مدرسة المشاغبين» والتي جرى عرضها من سنة 1971 إلى 1975 وسطع نجمه فيها على خشبة المسرح، بعدها مسرحية «شاهد مشافش حاجة» والتي جرى عرضها سبع سنوات، ثم «الواد سيد الشغال» العام 1985، ومسرحية «بودي جارد»، كما قدم العشرات من الأفلام التي مثلت علامات في تاريخ السينما المصرية.