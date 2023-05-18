شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل الفنان المصري عادل إمام يوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ83 في جو أسري بحضور عدد من الفنانين المصريين البارزين.

وشاركت الفنانتان يسرا ولبلبة في الاحتفال الذي أقيم في منزله، بحضور شقيقه عصام إمام والفنانان مصطفى هريدي وخالد سرحان، ومجموعة من أصدقائه المقربين، حسب وسائل إعلام مصرية.

عادل إمام.. 3 سنوات غياب

ونقلت جريدة «المصري اليوم» عن شقيقه المنتج عصام إمام، القول إن «عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده في جو أسري فقط بحضور أولاده وأحفاده»، مشيرا إلى أن «الزعيم يحب أن يرى في هذه المناسبة كل من يحبوه حوله».

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وظهر عادل إمام صوتيا مساء الأربعاء في مداخلة هاتفية مقتضبة مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية« إم بي سي مصر»، وبدا صوت إمام طبيعيا، حيث تبادل القفشات مع مقدم البرنامج شريف عامر. ويغيب عادل إمام (والمعروف إعلاميا منذ العقود بـ«الزعيم») عن الأعمال الفنية التي طالما لاقت إقبالا من قطاعات واسعة من الجمهور المصري والعربي منذ 3 أعوام، حيث كان آخر ظهور له بالدراما من خلال مسلسل «فالنتينو» في العام 2020، وشاركه العمل الراحلة دلال عبدالعزيز والراحل سمير صبري وداليا البحيري ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين ومحمد الكيلاني وغيرهم، إخراج رامي إمام.

الحالة الصحية لـ«عادل إمام»

وعلى مدار الأشهر الماضية أثيرت أنباء غير مؤكدة عن تدهور حالة عادل إمام الصحية، لكن المنتج عصام إمام قال - حسب الجريدة المصرية-: «الزعيم بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض، وبطمن جمهوره ومحبيه في العالم العربي، هو كويس جدا، والشائعات الذي يتعرض لها من وقت لآخر أن حالته الصحية متدهورة، كلام غير صحيح تماما».

يشار إلى أن عادل إمام ولد في 17 مايو 1940 بقرية «شها» التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، واستكمل مسيرته التعليمية إلى أن حصل على بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة. بدأ مشواره الفني عندما كان طالبا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية العام 1962 في مسرحية «أنا وهو وهي» في دور دسوقي أفندي، بطولة النجم الراحل فؤاد المهندس.

وكانت انطلاقة الزعيم في مسرحية «مدرسة المشاغبين» والتي جرى عرضها من سنة 1971 إلى 1975 وسطع نجمه فيها على خشبة المسرح، بعدها مسرحية «شاهد مشافش حاجة» والتي جرى عرضها سبع سنوات، ثم «الواد سيد الشغال» العام 1985، ومسرحية «بودي جارد»، كما قدم العشرات من الأفلام التي مثلت علامات في تاريخ السينما المصرية.

عادل إمام مع مدير أعماله عادل سليمان خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)

يسرا مع عادل سليمان مدير أعمال الفنان عادل إمام خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)

عادل إمام مع مدير أعماله عادل سليمان خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)

عادل إمام مع الفنان مصطفى هريدي خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)