  • Alwasat News
Atwasat

شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 09:00 صباحا
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
عادل إمام مع الفنان خالد سرحان خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

 احتفل الفنان المصري عادل إمام يوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ83 في جو أسري بحضور عدد من الفنانين المصريين البارزين.

وشاركت الفنانتان يسرا ولبلبة في الاحتفال الذي أقيم في منزله، بحضور شقيقه عصام إمام والفنانان مصطفى هريدي وخالد سرحان، ومجموعة من أصدقائه المقربين، حسب وسائل إعلام مصرية.

عادل إمام.. 3 سنوات غياب
ونقلت جريدة «المصري اليوم» عن شقيقه المنتج عصام إمام، القول إن «عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده في جو أسري فقط بحضور أولاده وأحفاده»، مشيرا إلى أن «الزعيم يحب أن يرى في هذه المناسبة كل من يحبوه حوله».

- في دورته الأولى.. مهرجان السينما العربية يحتفي بالزعيم وحياة الفهد وبوسي
- في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو) 
- عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ80 ويقرر الابتعاد لفترة

وظهر عادل إمام صوتيا مساء الأربعاء في مداخلة هاتفية مقتضبة مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية« إم بي سي مصر»، وبدا صوت إمام طبيعيا، حيث تبادل القفشات مع مقدم البرنامج شريف عامر. ويغيب عادل إمام (والمعروف إعلاميا منذ العقود بـ«الزعيم») عن الأعمال الفنية التي طالما لاقت إقبالا من قطاعات واسعة من الجمهور المصري والعربي منذ 3 أعوام، حيث كان آخر ظهور له بالدراما من خلال مسلسل «فالنتينو» في العام 2020، وشاركه العمل الراحلة دلال عبدالعزيز والراحل سمير صبري وداليا البحيري ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين ومحمد الكيلاني وغيرهم، إخراج رامي إمام.

الحالة الصحية لـ«عادل إمام»
وعلى مدار الأشهر الماضية أثيرت أنباء غير مؤكدة عن تدهور حالة عادل إمام الصحية، لكن المنتج عصام إمام قال - حسب الجريدة المصرية-: «الزعيم بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض، وبطمن جمهوره ومحبيه في العالم العربي، هو كويس جدا، والشائعات الذي يتعرض لها من وقت لآخر أن حالته الصحية متدهورة، كلام غير صحيح تماما».

يشار إلى أن عادل إمام ولد في 17 مايو 1940 بقرية «شها» التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، واستكمل مسيرته التعليمية إلى أن حصل على بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة. بدأ مشواره الفني عندما كان طالبا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية العام 1962 في مسرحية «أنا وهو وهي» في دور دسوقي أفندي، بطولة النجم الراحل فؤاد المهندس.

وكانت انطلاقة الزعيم في مسرحية «مدرسة المشاغبين» والتي جرى عرضها من سنة 1971 إلى 1975 وسطع نجمه فيها على خشبة المسرح، بعدها مسرحية «شاهد مشافش حاجة» والتي جرى عرضها سبع سنوات، ثم «الواد سيد الشغال» العام 1985، ومسرحية «بودي جارد»، كما قدم العشرات من الأفلام التي مثلت علامات في تاريخ السينما المصرية.

عادل إمام مع مدير أعماله عادل سليمان خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)
عادل إمام مع مدير أعماله عادل سليمان خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)
يسرا مع عادل سليمان مدير أعمال الفنان عادل إمام خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)
يسرا مع عادل سليمان مدير أعمال الفنان عادل إمام خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)
عادل إمام مع مدير أعماله عادل سليمان خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)
عادل إمام مع مدير أعماله عادل سليمان خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)
عادل إمام مع الفنان مصطفى هريدي خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)
عادل إمام مع الفنان مصطفى هريدي خلال احتفال «الزعيم» بعيد ميلاد الـ83، 17 مايو 2023. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟

شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال

الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة

شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد

جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية

سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة ...
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا

الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار

«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
عبر «WTV».. ثلاث مباريات في «دورينا» يتصدرها الاتحاد وأساريا

عبر «WTV».. ثلاث مباريات في «دورينا» يتصدرها الاتحاد وأساريا
من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في السودان

من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في ...
شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق العودة

شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق...
«تحقيقات»: كابوس العقارب!

«تحقيقات»: كابوس العقارب!
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
كاتب سيرة الأمير هاري ينفي أمام المحكمة وجود أية «مصلحة شخصية» من مساعدة دوق ساسكس
كاتب سيرة الأمير هاري ينفي أمام المحكمة وجود أية «مصلحة شخصية» من...
نقابة الفنانين السوريين تنعي المخرج هشام شربتجي
نقابة الفنانين السوريين تنعي المخرج هشام شربتجي
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
السباق إلى «السعفة الذهبية» ينطلق في «كان» مع فيلم للياباني كوري-إيدا
السباق إلى «السعفة الذهبية» ينطلق في «كان» مع فيلم للياباني ...
اللجنة العليا تحدد 10 شروط للمشاركة في مهرجان درنة الزاهرة المسرحي
اللجنة العليا تحدد 10 شروط للمشاركة في مهرجان درنة الزاهرة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي ......
القاهرة تردّ على وثائقي نتفليكس: كليوباترا كانت ذات بشرة فاتحة اللون
القاهرة تردّ على وثائقي نتفليكس: كليوباترا كانت ذات بشرة ......
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل ......
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم...
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر...
المزيد
تشويه تمثال «الرجل والطفل» للفنان السنغالي عثمان سو بفرنسا
تشويه تمثال «الرجل والطفل» للفنان السنغالي عثمان سو بفرنسا...
رحيل رسام الكاريكاتير المصري رجائي ونيس
رحيل رسام الكاريكاتير المصري رجائي ونيس...
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟...
اللجنة العليا تحدد 10 شروط للمشاركة في مهرجان درنة الزاهرة المسرحي
اللجنة العليا تحدد 10 شروط للمشاركة في مهرجان درنة الزاهرة ......
السباق إلى «السعفة الذهبية» ينطلق في «كان» مع فيلم للياباني كوري-إيدا
السباق إلى «السعفة الذهبية» ينطلق في «كان» مع فيلم للياباني ......
المزيد