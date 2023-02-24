في دورته الأولى.. مهرجان السينما العربية يحتفي بالزعيم وحياة الفهد وبوسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان السينما العربية، الخميس، تفاصيل دورته الأولى المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ المصرية، الذي تنظمه مؤسسة «إبداع» للثقافة والفنون، وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بحضور رئيسة شرف المهرجان الفنانة المصرية لبنى عبدالعزيز والمخرجة إيناس الدغيدي رئيسة لجنة التحكيم، ومدير التصوير السينمائي الدكتور سمير فرج، والسينمائي الكويتي يوسف العميري رئيس مؤسسة خليجيون في حب مصر، وأستاذ السيناريو بمعهد السينما الدكتورة ثناء هاشم مديرة المهرجان، وفق بيان صحفي.

- إعلان تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان السينما العربية.. الخميس

وأعلن الحكيم، خلال المؤتمر الصحفي أسماء المكرمين في الدورة الأولى من المهرجان، ومن بينهم الفنانة المصرية بوسي باعتبارها صاحبة تجربة سينمائية لم تأخذ حظها من الاهتمام، لا سيما أنها بدأت حياتها الفنية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وقدمت عديد الأدوار المهمة طوال مسيرتها الفنية

ومن المقرر أن ينتج المهرجان فيلما تسجيليا عنها، إضافة إلى كتاب يتحدث عن أهم خطواتها السينمائية.

كما أعلن المهرجان تكريم الفنانة الكويتية حياة الفهد، والتي تعد من أبرز الفنانات الخليجيات اللاتي حجزن لأنفسهن مكانة في قلوب الجمهور العربي كله.

تكريم الزعيم عادل إمام

ويقدم المهرجان احتفالية خاصة عن الزعيم عادل إمام لمناسبة مرور 60 سنة له في عالم الفن، وسيحضر هذه الاحتفالية كل شركاء التجربة، من نجوم ومخرجين، وكتاب، ومديري تصوير وغيره، ليتحدثوا عن تجربتهم مع الزعيم، كما سيقام معرض صور نادرة له على هامش الاحتفالية التي يستحقها باعتباره نجم عربي اتفق على حبه كل العرب.

كما أعلن بعض أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة التي ترأسها إيناس الدغيدي، إذ تضم في عضويتها مدير التصوير سامح سليم، وعميد المعهد العالي للسينما الدكتور محسن التوني، والروائي إبراهيم عبدالمجيد، والمخرجة والمنتجة الإماراتية الشيخة إليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة الجامعة العربية للثقافة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إعلان أسماء باقي لجان التحكيم (لجنة مسابقة الأفلام القصيرة، ولجنة مسابقة أفلام التحريك، ولجنة مسابقة أفلام الطلبة).

طه حسين 50 سنة سينما

وكذلك أعلن خلال المؤتمر إقامة احتفالية «طه حسين 50 سنة سينما»، التي تعيد الاعتبار للدور الثقافي للسينما وستشمل الاحتفالية الاحتفاء بالأفلام التي جرى تقديمها عن طه حسين، والأفلام التي أخذت عن رواياته.

كما أعلنت مبادرة تهدف إلى التواصل مع المخرجين من عرب المهجر، والتي يشرف عليها الناقد الفني المقيم في باريس الدكتور صلاح هاشم، والتي تهدف إلى إقامة جسر تواصل مع السينمائيين العرب من عرب المهجر الذين لديهم تجارب سينمائية حان الوقت أن نلقي الضوء عليها.

كما كشف عدد من بروتوكولات التعاون الداعمة للمهرجان منها على سبيل المثال الجامعة العربية، واتحاد الفنانين العرب، ومكتبة الإسكندرية التي ستقوم بتنظيم مجموعة ورش سينمائية لذوي القدرات الخاصة أثناء المهرجان، إضافة إلى استضافتها صناع الأفلام الفائزة وإقامة عروض خاصة لهذه الأفلام داخل مقر المكتبة.

مؤتمر صحفي في القاهرة، 23 فبراير 2023، لإعلان برنامج مهرجان السينما العربية، في دورته الأولى (خاص لـ بوابة الوسط)