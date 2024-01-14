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تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو».

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 12:50 مساء
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو».
صورة من موقع «وان تكوفي» الذي سجل في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو». (جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار -المركز الاعلامي)
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قامت اللجنة المكلفة باختيار وحصر المواقع الطبيعية والأثرية والمباني التاريخية وتسجيلها في قائمة التراث العالمي بتسجيل موقع «وان تكوفي» الواقع في الحدود الإدارية لبلدية العوينات في قائمة التراث لدى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة « إيسيسكو».

وجرى تسليم شهادة اعتماد الموقع إلى بلدية العوينات من قِبل لجنة حصر المواقع الأثرية والمباني التاريخية والتراث المادي واللامادي في السجل الوطني للمعالم والمباني التاريخية، وفقا لصفحة جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار -المركز الإعلامي على «فيسبوك»

-إدراج 21 موقعا أثريا ليبيا بقائمة التراث في العالم الإسلامي
الاحتفال باعتماد مواقع ليبية ضمن قائمة تراث العالم الإسلامي
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

وجرت إجراءات التسليم بحضور رئيس فرع الجهاز غات وعدد من أعضاء اللجنة وعميد البلدية ومندوب من مديرية أمن غات.

«وان تكوفي» أو «وادي الكواكب»
يطلق على الوادي «وان تكوفي» بلغة الطوارق، ويقع جنوب غرب ليبيا بالقرب من مدينة غات، وتتسم صخوره بطابع الأجرام السماوية وبالأخص الكواكب، ولهذا سُمي بـ«وادي الكواكب»، وتتباين أحجام الصخور من الصغيرة جدًا، إلى شديدة الضخامة، والتي يصل حجمها إلى حجم شاحنات متراصة بجانب بعضها البعض لمسافة 30 كيلو متر.

وهو من المواقع غير المعروفة، وقليلة الزيارة من قبل السياح بسبب موقعه في أقصى الصحراء، ووعورة الطريق إليه.

وصادقت لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في شهر ديسمبر الماضي، على إدراج 21 موقعًا تاريخيًا وعنصرًا ثقافيًا ليبيًا على القوائم النهائية للتراث المادي وغير المادي في العالم الإسلامي، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر في مدينة الرباط المغربية، ومنها «وان تكوفي» أو «وادي الكواكب».

صورة من موقع «وان تكوفي» الذي سجل في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو». (جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار -المركز الاعلامي)
صورة من موقع «وان تكوفي» الذي سجل في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو». (جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار -المركز الاعلامي)
صورة من موقع «وان تكوفي» الذي سجل في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو». (جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار -المركز الاعلامي)
صورة من موقع «وان تكوفي» الذي سجل في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو». (جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار -المركز الاعلامي)
صورة من موقع «وان تكوفي» الذي سجل في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو». (جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار -المركز الاعلامي)
صورة من موقع «وان تكوفي» الذي سجل في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو». (جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار -المركز الاعلامي)
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