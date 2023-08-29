ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الدكتور موسى المقريف ملفات ترشيح 51 موقعا للتراث الثقافي الليبي للتسجيل على قائمة التراث الإسلامي بمنظمة «الإيسيسكو»، التي قدمتها وزير الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي.

حضر حفل التسليم مندوب ليبيا الدائم لدى منظمة الإيسيسكو الدكتور سعيد ادبيب، ومستشار الوزير الدكتور عبدالسلام الصغير، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب باللجنة الوطنية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

إشادة بجهود حصر مواقع التراث الليبي

وأشاد المقريف، الذي يرأس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بجهود وزارة الثقافة والتنمية المعرفية واللجنة المشكلة من عدة مراكز وهيئات ومؤسسات حكومية لحصر مواقع التراث الثقافي الليبي وتسجيلها على قائمة التراث الإسلامي.

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وأكد في كلمة، حرص لجنة التربية والثقافة على أن تكون جسرا للاتصال مع المنظمات الإقليمية والدولية مثل «يونسكو» و«الإيسيسكو» و«الألكسو» للعمل مع الجهات والمصالح كافة في البلاد لتحقيق الأولويات الوطنية.

من جهتها أوضحت توغي أن الملفات المقدمة الخاصة بـ51 موقعا من جميع أنحاء البلاد، واختيرت عبر لجنة معنية بإعداد القائمة الوطنية للتراث الليبي تضم اختصاصين وخبراء في هذا المجال من الهيئات والمؤسسات الحكومية.