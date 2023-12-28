  • Alwasat News
Atwasat

«الإرهاق الحراري» يسبب وفاة معجبة بتايلور سويفت في حفلها بالبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 11:21 صباحا
«الإرهاق الحراري» يسبب وفاة معجبة بتايلور سويفت في حفلها بالبرازيل
صورة لأشخاص أتوا لحضور حفلة تايلور سويفت في ريو دي جانيرو، 18 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

لقيت إحدى المعجبات البرازيليات بالمغنية تايلور سويفت حتفها خلال حفل للنجمة الأميركية في ريو دي جانيرو، وأرجع تقرير التشريح الذي نشرته وسائل إعلام برازيلية الأربعاء السبب إلى ظاهرة تسمى «الإرهاق الحراري».

ونقلت وسائل الإعلام المحلية هذا التقرير الصادر عن الشرطة المدنية لولاية ريو دي جانيرو، إلا أنها لم تشأ تأكيده في اتصال مع وكالة «فرانس برس».

إيرادات قياسية جديدة للجولات الموسيقية العالمية في 2023 بدفع من تايلور سويفت
تايلور سويفت ترجئ حفلة في ريو بسبب الحر الشديد بعد وفاة شابة من الحضور

وجاء في التقرير أن الشابة البالغة 23 عاما والتي حضرت بين 60 ألف شخص أولى حفلات سويفت الست في البرازيل في إطار جولتها العالمية «ذي إيراس تور»، توفيت بسبب «الإرهاق الحراري» الناجم عن تعرضها للحرارة بعد أزمة قلبية ونزف في الرئتين، ما أدى إلى الوفاة المفاجئة.

واشتكى معجبون كثر من منع أفراد الجمهور من إدخال قناني ماء إلى الحفلة بينما كانت الحرارة المحسوسة في ريو دي جانيرو تبلغ 60 درجة مئوية الجمعة، وهو اليوم الذي كانت ستقام فيه أول حفلة لتايلور سويفت.

سوء تنظيم للحفل
وفي اليوم التالي لهذه المأساة، أعربت تايلور سويفت عن حزنها الشديد، فيما أرجأت الحفلة التالية ليومين، وقد بدأت هذه الحفلة بعد ساعة من الموعد الذي كان مقرراً أساساً في الثامنة والنصف مساءً بدلاً من السابعة والنصف.

واعتذر رئيس الشركة شركة «تايم فور فان» المسؤولة عن إنتاج جولة سويفت في البرازيل سيرافيم أبرو عن المشاكل التي واجهت تنظيم الحفلة.

وقال الرئيس التنفيذي في مقطع فيديو نُشر على شبكة إنستغرام «نعترف بأننا كنا نستطيع اتخاذ إجراءات إضافية، كتركيب مناطق مظللة خارج (الملعب الذي أقيمت فيه الحفلة) أو تغيير جدول أوقات الحفلات».

وأوضحت شركة «تايم فور فان» أن الشابة حصلت بسرعة على رعاية طبية وأن الفريق الطبي اختار نقلها إلى مستشفى سالغادو فيليو بعد قرابة ساعة من إسعافات الطوارئ.

وشهدت مدن عدة في وسط وجنوب شرق البرازيل، ومنها ريو دي جانيرو، موجة حرّ قوية في نوفمبر، سجلت فيها درجات حرارة عالية غير مألوفة في فصل الربيع الجنوبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة

الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة
أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023

أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع

لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ألف طفل

«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ...
إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري

إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري
إردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر

إردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر
الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة
بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار

بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار
كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عرض «رسائل» الليبي في النسخة الـ4 من مهرجان مسرح الشارع في بغداد (صور)
عرض «رسائل» الليبي في النسخة الـ4 من مهرجان مسرح الشارع في بغداد ...
أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023
أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023
دراسة أميركية: الخرف عبء مالي كبير على العائلات
دراسة أميركية: الخرف عبء مالي كبير على العائلات
أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
إنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام
إنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء برئاسة المؤسسة الليبية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان...
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات......
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023...
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»...
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي ......
المزيد
مقتل مؤلف موسيقي معروف في حادث سير جنوب أفريقيا
مقتل مؤلف موسيقي معروف في حادث سير جنوب أفريقيا...
مدرج كعبار يستضيف ملتقى النقد في نسخته الرابعة.
مدرج كعبار يستضيف ملتقى النقد في نسخته الرابعة....
«الإرهاق الحراري» يسبب وفاة معجبة بتايلور سويفت في حفلها بالبرازيل
«الإرهاق الحراري» يسبب وفاة معجبة بتايلور سويفت في حفلها ......
إنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام
إنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء برئاسة المؤسسة الليبية ......
أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب ......
المزيد