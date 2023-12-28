«الإرهاق الحراري» يسبب وفاة معجبة بتايلور سويفت في حفلها بالبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

لقيت إحدى المعجبات البرازيليات بالمغنية تايلور سويفت حتفها خلال حفل للنجمة الأميركية في ريو دي جانيرو، وأرجع تقرير التشريح الذي نشرته وسائل إعلام برازيلية الأربعاء السبب إلى ظاهرة تسمى «الإرهاق الحراري».

ونقلت وسائل الإعلام المحلية هذا التقرير الصادر عن الشرطة المدنية لولاية ريو دي جانيرو، إلا أنها لم تشأ تأكيده في اتصال مع وكالة «فرانس برس».

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وجاء في التقرير أن الشابة البالغة 23 عاما والتي حضرت بين 60 ألف شخص أولى حفلات سويفت الست في البرازيل في إطار جولتها العالمية «ذي إيراس تور»، توفيت بسبب «الإرهاق الحراري» الناجم عن تعرضها للحرارة بعد أزمة قلبية ونزف في الرئتين، ما أدى إلى الوفاة المفاجئة.

واشتكى معجبون كثر من منع أفراد الجمهور من إدخال قناني ماء إلى الحفلة بينما كانت الحرارة المحسوسة في ريو دي جانيرو تبلغ 60 درجة مئوية الجمعة، وهو اليوم الذي كانت ستقام فيه أول حفلة لتايلور سويفت.

سوء تنظيم للحفل

وفي اليوم التالي لهذه المأساة، أعربت تايلور سويفت عن حزنها الشديد، فيما أرجأت الحفلة التالية ليومين، وقد بدأت هذه الحفلة بعد ساعة من الموعد الذي كان مقرراً أساساً في الثامنة والنصف مساءً بدلاً من السابعة والنصف.

واعتذر رئيس الشركة شركة «تايم فور فان» المسؤولة عن إنتاج جولة سويفت في البرازيل سيرافيم أبرو عن المشاكل التي واجهت تنظيم الحفلة.

وقال الرئيس التنفيذي في مقطع فيديو نُشر على شبكة إنستغرام «نعترف بأننا كنا نستطيع اتخاذ إجراءات إضافية، كتركيب مناطق مظللة خارج (الملعب الذي أقيمت فيه الحفلة) أو تغيير جدول أوقات الحفلات».

وأوضحت شركة «تايم فور فان» أن الشابة حصلت بسرعة على رعاية طبية وأن الفريق الطبي اختار نقلها إلى مستشفى سالغادو فيليو بعد قرابة ساعة من إسعافات الطوارئ.

وشهدت مدن عدة في وسط وجنوب شرق البرازيل، ومنها ريو دي جانيرو، موجة حرّ قوية في نوفمبر، سجلت فيها درجات حرارة عالية غير مألوفة في فصل الربيع الجنوبي.