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إيرادات قياسية جديدة للجولات الموسيقية العالمية في 2023 بدفع من تايلور سويفت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 11:50 صباحا
إيرادات قياسية جديدة للجولات الموسيقية العالمية في 2023 بدفع من تايلور سويفت
المغنية الأميركية تايلور سويفت خلال العرض الأول في لوس أنجليس لفيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» الذي صوّر خلال الجزء الأول من جولة حفلاتها التي تحمل العنوان نفسه، في 11 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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حققت جولة تايلور سويفت «إيراس» عائدا كبيرا تخطى المليار دولار. وذكرت مجلة «بولستار» المتخصصة أن إيرادات بيع تذاكر حفلات أكبر 100 جولة موسيقية بلغت 9.17 مليار دولار في العام 2023.

وسجلت الفترة التي شملتها الأرقام المذكورة (من منتصف نوفمبر 2022 إلى الفترة نفسها من العام التالي) قفزة بـ46% مقارنة بالعام السابق، الذي شهد أيضاً إيرادات قياسية، حسب وكالة «فرانس برس».

وكتبت «بولستار» على موقعها الجمعة «إنها سنة هائلة لم تشهد صناعة الحفلات الموسيقية مثلها من قبل».

فيلم «تايلور سويفت» يحقق مبيعات مسبقة تخطت 100 مليون دولار
قيمة الحجوزات المسبقة لفيلم تايلور سويفت تجاوزت مئة مليون دولار

وسجل العام الماضي ارتفاعاً طال جميع المؤشرات، بما يشمل متوسط إيرادات الحفل (+53%، من 1.54 مليون دولار إلى 2.37 مليون)، وعدد الحاضرين (+18%، من 59 إلى 70 مليون تذكرة مباعة)، ومتوسط سعر التذكرة (+23%، من 106.07 دولار إلى 130.81 دولار).

وتجاوزت الجولة القياسية لتايلور سويفت «ذي إيراس تور» في صدارة التصنيف، كما كان متوقعا، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، العتبة الرمزية البالغة مليار دولار (1.039 مليار) في 60 حفلة بين مارس ونوفمبر 2023.

وأشارت «بولستار» إلى أن نجمة البوب، التي اختارتها مجلة «تايم» الأميركية الأربعاء شخصية العام، قد تحقق نحو ملياري دولار من الإيرادات عندما تنتهي الجولة، التي لا تزال مستمرة، في نهاية العام 2024.

إلتون جون الوحيد الذى اقترب من المليار
واقترب إلتون جون من المليار، وهو الشخص الوحيد الذي حقق ذلك حتى الآن، حيث تمكنت جولته الوداعية «فيرويل ييلو بريك رود»، المؤلفة من 328 حفلة على مدى خمس سنوات، من تحقيق 939 مليون دولار.

وتفوقت تايلور سويفت على بيونسيه هذا العام، التي حققت جولتها «رينيسانس» 579 مليون دولار في 56 حفلة.

ولفتت «بولستار» إلى أنها المرة الأولى منذ 15 عاماً، منذ أن تصدرت مادونا وسيلين ديون التصنيف في العام 2008، تتصدر فيها امرأتان القائمة، وهي إشارة إيجابية جدا لهذا القطاع.

وذكرت أن بروس سبرينغستين وفرقة كولدبلاي، اللذين حققا المركزين الثالث والرابع على التوالي في تصنيف 2023، باعا تذاكر أكثر من بيونسيه خلال تلك الفترة (وبحفلات أقل في حالة كولدبلاي)، ولكن بأسعار أقل بكثير.

ومن المتوقع أن يكون الوضع مشابهاً في العام 2024 مع حفلات موسيقية جديدة لتايلور سويفت وكولدبلاي وبروس سبرينغستين، وأيضاً ترافيس سكوت وإد شيران وميتاليكا ورولينغ ستونز.

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