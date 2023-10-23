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فيلم «تايلور سويفت» يحقق مبيعات مسبقة تخطت 100 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 09:24 صباحا
فيلم «تايلور سويفت» يحقق مبيعات مسبقة تخطت 100 مليون دولار
المغنية الأميركية تايلور سويفت خلال العرض الأول لفيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» الذي صور خلال الجزء الأول من جولة حفلاتها في لوس أنجليس 11 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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حافظ فيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» الذي صُور خلال جولة موسيقية للنجمة التي تحمل الاسم نفسه على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، وبلغ إجمالي المبيعات المسبقة للتذاكر أكثر من 100 مليون دولار. متقدما على الفيلم الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم عائدات قدرها 31 مليون دولار في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا، بعدما كان حظي بنجاح كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى له حسب وكالة «فرانس برس».

وحضر عدد من محبي المغنية وهم يرتدون أحذية رعاة البقر، عند طرح الفيلم في دور السينما، حتى أن الصالات الأميركية شجعت زبائنها على الرقص والغناء والتقاط صور سيلفي خلال عرض الفيلم.

العشرة أفلام الأولى على شباك التذاكر
وحل ثانيا في الترتيب «كيلرز أوف ذي فلاور مون»، أحدث أفلام المخرج مارتن سكورسيزي، وحقق 23 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس «إنها انطلاقة جيدة لفيلم يلقى أصداء مذهلة من النقاد».

ويتحدث الفيلم الذي يمتد على ثلاث ساعات و26 دقيقة ويجمع للمرة الأولى الممثلين ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، عن جرائم القتل التي كانت تطال إحدى مجموعات سكان أميركا الأصليين، وهي قبيلة أوساج من هنود القارة الأميركية، لاحتكار ثروتها النفطية، خلال مطلع القرن العشرين في أوكلاهوما.

واحتل فيلم الرعب «ذي إكزورسيست: بيليفر» المرتبة الثالثة مع عائدات بلغت 5.6 مليون دولار. ويؤدي دوري البطولة في هذا العمل ليزلي أودوم جونيور وآن دود.

وجاء في المركز الرابع فيلم «باو باترول: ذي مايتي موفي» بإيرادات وصلت إلى 4.5 مليون دولار.

-الجزء الجديد من «ذي إكزورسيست» يتصدر شباك التذاكر بأميركا
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

وفي المرتبة الخامسة جاء «ذي نايت مير بيفور كريسمس» ، وهو فيلم تحريك شهير من إخراج تيم بورتن ويعود إلى العام 1993. وتمت إعادة عرضه، محققا 4.1 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- «سوو اكس» (3.6 مليون دولار).

7- «ذي كرييتور» (2.6 مليون دولار).

8- «ايه هُنتينغ إن فينيس» (1.1 مليون دولار).

9- «ذي بلايند» (مليون دولار).

10- «ذي نان 2» (887 ألف دولار).

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