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الجزء الجديد من «ذي إكزورسيست» يتصدر شباك التذاكر بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 10:52 صباحا
الجزء الجديد من «ذي إكزورسيست» يتصدر شباك التذاكر بأميركا
لافتة إعلانية لفيلم «ذي إكزورسيست: بيليفر» في لوس أنجليس بتاريخ الرابع من أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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بعد نصف قرن على الفيلم الأصلي، تصدر الجزء الجديد من «ذي إكزورسيست» شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا عائدات بلغت 37.2 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس إن فيلم «ذي إكزورسيست: بيليفر» حقق أول عطلة نهاية أسبوع نسبة مشاهدة جيدة لجزء جديد من فيلم رعب، رغم الانتقادات التي تلقاها العمل.

وعلى غرار الفيلم الأصلي، تدور أحداث القصة حول شخصيات تسيطر عليها قوى خارقة للطبيعة، على خلفية موسيقى تصويرية تثير القلق، مع ظهور إلين بورستين من العمل الأصلي الذي يعود إلى العام 1973.

وكان من المقرر طرح «ذي إكزورسيست: بيليفر» الجمعة 13 أكتوبر، لكن استوديوهات «يونيفرسال» أتاحته في دور السينما في موعد أبكر، تجنبا لمنافسة فيلم نجمة البوب تايلور سويفت عن جولتها العالمية «Eras».

مبيعات فيلم تايلور سويفت تتجاوزمئة مليون دولار
وتجاوزت المبيعات المسبقة لتذاكر فيلم تايلور سويفت الذي صُور خلال الجزء الأول من جولتها الموسيقية، مئة مليون دولار في كل أنحاء العالم، وفق ما أعلنت شركة «إيه إم سي» الخميس.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «باو باترول: ذي مايتي موفي» مع إيرادات بلغت 11.8 مليون دولار بين الفترة الممتدة من الجمعة إلى الأحد.

وأعار الممثل والفكاهي الأميركي كريس روك وبطلة كرة المضرب السابقة سيرينا وليامس صوتيهما في هذا الفيلم، لشخصيات من الكلاب تتمتع بقوى خارقة، وتلاحق في هذه المغامرة الجديدة - المستوحاة من الرسوم المتحركة الناجحة التي تحمل الاسم نفسه- مجموعة «سوبر باترول» أشرارا خارقين تسعى إلى إيقافهم من أجل إنقاذ مدينة المغامرات «أدفنتشر سيتي».

وجاء فيلم الرعب «سوو إكس» في الترتيب الثالث محققا 8.2 مليون دولار، بينما جاء فيلم «ذي كرييتور» في المرتبة الرابعة مع عائدات بلغت 6.1 مليون دولار.

أما فيلم «ذي بلايند» فكانت المرتبة الخامسة من نصيبه، وتدور أحداثه حول الصراعات الداخلية لنجم تلفزيون الواقع فيل روبرتسون، وحقق هذا العمل 3.1 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- «إيه هُنتينغ إن فينيس» (2.7 مليون دولار).

7- «ذي نان 2» (2.6 مليون دولار).

8- «دام ماني» (2.2 مليون دولار).

9- «ذي إيكوالايزر 3» (1.8 مليون دولار).

10- «هوكُس بوكُس: ثرتييث أنيفرسيري» (1.5 مليون دولار).

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