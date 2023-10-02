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فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 12:34 مساء
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تمائم تمثّل شخصيات «باو بترول» في لوس أنجليس، بتاريخ 17 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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تصدّر فيلم «باو باترول: ذي مايتي موفي» شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع له، محققاً إيرادات بلغت 23 مليون دولار، ليتفوّق بذلك على فيلم الرعب «سوو اكس»، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وأشاد الخبير ديفيد غروس بـ «انطلاقة مذهلة» للفيلم، مضيفاً «يُفترض أن يحقق العمل أرباحاً، رغم أنه ليس بمستوى أفلام ديزني وبيكسار وإيلومينيشت، فضلاً عن أن ميزانيته أقل بكثير من ميزانياتها»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي هعذا الفيلم أعار الممثل والفكاهي الأميركي كريس روك وبطلة كرة المضرب السابقة سيرينا وليامس صوتيهما لشخصيات من الكلاب تتمتع بقوى خارقة، وفي هذه المغامرة الجديدة المستوحاة من الرسوم المتحركة الناجحة التي تحمل الاسم نفسه، تلاحق مجموعة «سوبر باترول» أشراراً خارقين تسعى إلى إيقافهم من أجل إنقاذ مدينة المغامرات «(أدفنتشر سيتي».

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وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم الرعب «سوو اكس»، محققاً في أول عطلة نهاية أسبوع له 18 مليون دولار، في أداء جيّد لعمل بلغت ميزانيته 13 مليون دولار، وفي هذا الجزء الجديد من سلسلة أفلام «سوو»، يسعى السفاح الشهير والمصاب بالسرطان للانتقام من مجموعة أشخاص مسؤولين عن عملية احتيال، مستخدماً أساليب بارعة.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «ذي كرييتور» مع إيرادات بلغت 14 مليون دولار. وتدور أحداث هذا العمل في عالم يخوض فيه البشر حرباً ضد الذكاء الصناعي. 

وتراجع فيلم الرعب «ذي نان 2» إلى المركز الرابع بعدما كان تصدّر شباك التذاكر الأسبوع الماضي، وحقق أحدث أفلام سلسلة «كونجورينغ» عائدات بـ4,7 ملايين دولار.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم «"ذي بلايند» من إنتاج شركة «فانثوم إيفنتس» محققاً 4,1 ملايين دولار، وتدور أحداث الفيلم في مستنقعات لويزيانا خلال ستينات القرن الماضي، ويصوّر الكفاح اليومي لنجم «دَك داينستي» فيل روبرتسن مع الإدمان والحب.

ترتيب بقية الأعمال العشرة الأولى في شباك التذاكر في أميركا الشمالية:
6- «ايه هُنتينغ إن فينيس» (3,8 ملايين دولار).

7- «دام ماني» (3,5 ملايين دولار).

8- «ذي إيكوالايزر 3» (2,7 مليون دولار).

9- «إكسباندبلز» (2,5 مليون دولار).

10- «باربي» (1,4 مليون دولار).

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