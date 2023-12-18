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فيلم «وونكا» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 10:44 صباحا
فيلم «وونكا» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
الممثل تيموتيه شالاميه على هامش عرض لفيلم «وونكا» في تورونتو 13 ديسمبر 2023 (أ ف ب).
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حقق فيلم «وونكا» انطلاقة قوية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي تصدر خلالها شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعائدات بلغت 39 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وأدى البطولة الممثل تيموتيه شالاميه -الذي رُشح لنيل جائزة «غولدن غلوب» في فئة أفضل ممثل- الذى قام بدور صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا من رواية «تشارلي ومصنع الشوكولا» للكاتب رولد دال لكن بشخصية أكثر شبابا. وسبق أن أدى كل من جين وايلدر وجوني ديب هذه الشخصية، حسب وكالة «فرانس برس».

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وحل ثانيا في الترتيب فيلم «ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس»، محققا إيرادات بقيمة 5,8 ملايين دولار، في نتيجة ممتازة لفيلم يُعرض منذ خمسة أسابيع.

وتراجع فيلم «ذي بوي أند ذي هيرون» للمخرج الياباني هاياو ميازاكي والمُرشح أيضا لنيل جوائز «غولدن غلوب»، إلى المرتبة الثالثة بعدما كان متصدرا الترتيب، وحقق عائدات قدرها 5.2 مليون دولار.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب «غودزيلا ماينوس وان» للمخرج الياباني تاكاشي يامازاكي مع إيرادات بلغت 4.9 مليون دولار.

وجاء خامسا فيلم «ترولز باند توغذر» محققا أربعة ملايين دولار.

ترتيب الأفلام في شباك التذاكر
وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:

6- «ويش، آشا إيه لا بون إتوال» (3.2 مليون دولار)

7- «كريسمس ويذ ذي تشوزن: هولي نايت» (3 ملايين دولار)

8- «نابوليون» (2.2 مليون دولار)

9- «رينيسانس: ايه فيلم باي بيونسيه» (مليونا دولار)

10- «بور ثينغز» (1.3 مليون دولار)

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