الفيلم الجديد للياباني ميازاكي يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فيلم «ذي بوي أند ذي هيرون»، للمخرج الياباني الشهير في مجال الرسوم المتحركة هاياو ميازاكي 12.8 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن «ذي بوي أند ذي هيرون» تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأسبوع الأول لطرحه في الصالات بين أفلام استوديوهات «غيبلي».

وتتمحور قصة الفيلم على حياة صبي في الحادية عشرة يُدعى ماهيتو ينتقل مع والده من طوكيو إلى الريف بعد وفاة والدته في حريق.

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وهناك، يلتقي طائر بَلَشُون (المعروف بمالك الحزين الرمادي) يصبح مرشدا له، يرافقه في رحلة التعرّف على أسرار الحياة التي تشكّل السمة المميزة لحكايات ميازاكي.

وبقي فيلم «ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس» في مقدّم الترتيب أسبوعا رابعا على التوالي، محتفظا بالمركز الثاني، إذ بلغت إيراداته بين الجمعة والأحد 9,4 ملايين دولار.

وحلّ فيلم «غودزيلا ماينوس وان» للمخرج الياباني تاكاشي يامازاكي من إنتاج استوديوهات «توهو» في المركز الثالث للأسبوع الثاني بإيرادات بلغت 8.3 مليون دولار، تلاه «ترولز 3» مع 6.2 مليون دولار، فيما كانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم «ديزني» التحريكي الجديد «ويش» الذي حقق 5.3 مليون دولار.

ترتيب الأفلام حسب شباك التذاكر

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:

6- «رينيسانس: إيه فيلم باي بيونسيه» (خمسة ملايين دولار)

7- «نابوليون» (4.2 مليون دولار)

8- «وايترِس» (3.2 مليون دولار)

9- «أنيمال» (2.3 مليون دولار)

10- «ذي شيفت» (2.1 مليون دولار)