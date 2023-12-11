  • Alwasat News
Atwasat

الفيلم الجديد للياباني ميازاكي يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:32 صباحا
الفيلم الجديد للياباني ميازاكي يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
ملصق فيلم الرسوم المتحركة الجديد للمخرج الياباني هاياو ميازاكي بعنوان «ذي بوي أند ذي هيرون» الأول من اليمين في إحدى دور السينما اليابانية، 14 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

حقق فيلم «ذي بوي أند ذي هيرون»، للمخرج الياباني الشهير في مجال الرسوم المتحركة هاياو ميازاكي 12.8 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن «ذي بوي أند ذي هيرون» تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأسبوع الأول لطرحه في الصالات بين أفلام استوديوهات «غيبلي».

وتتمحور قصة الفيلم على حياة صبي في الحادية عشرة يُدعى ماهيتو ينتقل مع والده من طوكيو إلى الريف بعد وفاة والدته في حريق.

أحدث أفلام «ذي هانغر غايمز» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم «حفلة تايلور سويفت» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

وهناك، يلتقي طائر بَلَشُون (المعروف بمالك الحزين الرمادي) يصبح مرشدا له، يرافقه في رحلة التعرّف على أسرار الحياة التي تشكّل السمة المميزة لحكايات ميازاكي.

وبقي فيلم «ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس» في مقدّم الترتيب أسبوعا رابعا على التوالي، محتفظا بالمركز الثاني، إذ بلغت إيراداته بين الجمعة والأحد 9,4 ملايين دولار.

وحلّ فيلم «غودزيلا ماينوس وان» للمخرج الياباني تاكاشي يامازاكي من إنتاج استوديوهات «توهو» في المركز الثالث للأسبوع الثاني بإيرادات بلغت 8.3 مليون دولار، تلاه «ترولز 3» مع 6.2 مليون دولار، فيما كانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم «ديزني» التحريكي الجديد «ويش» الذي حقق 5.3 مليون دولار.

ترتيب الأفلام حسب شباك التذاكر
وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:

6- «رينيسانس: إيه فيلم باي بيونسيه» (خمسة ملايين دولار)

7- «نابوليون» (4.2 مليون دولار)

8- «وايترِس» (3.2 مليون دولار)

9- «أنيمال» (2.3 مليون دولار)

10- «ذي شيفت» (2.1 مليون دولار)

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية ...
ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي

ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة

«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر

منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر
كاريكاتير حليم - دعوات لوقف الحرب على غزة

كاريكاتير حليم - دعوات لوقف الحرب على غزة
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي

اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي
الحكومة اللبنانية تتضامن مع دعوات إضراب عالمي لوقف إطلاق النار في غزة

الحكومة اللبنانية تتضامن مع دعوات إضراب عالمي لوقف إطلاق النار في غزة
الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت

الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت
هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»

مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»
الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا

الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا
أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام

أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 ...
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. «آكشن إيد» الدولية: قطاع غزة الأخطر بالعالم على النساء والفتيات

مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. «آكشن إيد» الدولية: قطاع غزة الأخطر بالعالم على ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
خالد عبدالله يطالب من قاعة المهرجانات الملكية في لندن: انهوا الاحتلال
خالد عبدالله يطالب من قاعة المهرجانات الملكية في لندن: انهوا ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»
مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»
الفيلم الجديد للياباني ميازاكي يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
الفيلم الجديد للياباني ميازاكي يتصدر شباك التذاكر في أميركا ...
عضوان من فرقة «بي تي إس» الكورية يلتحقان بالخدمة العسكرية
عضوان من فرقة «بي تي إس» الكورية يلتحقان بالخدمة العسكرية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي...
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد...
المزيد
مدير «سيانس بو باريس» المتهم بالعنف المنزلي يقترح «التوقف موقتا» عن العمل
مدير «سيانس بو باريس» المتهم بالعنف المنزلي يقترح «التوقف ......
فيلما «أوبنهايمر» و«باربي» يتطلعان إلى ترشيحات بارزة لجوائز «غولدن غلوب»
فيلما «أوبنهايمر» و«باربي» يتطلعان إلى ترشيحات بارزة لجوائز ......
وفاة القاص الكاتب إبراهيم حميدان
وفاة القاص الكاتب إبراهيم حميدان...
عضوان من فرقة «بي تي إس» الكورية يلتحقان بالخدمة العسكرية
عضوان من فرقة «بي تي إس» الكورية يلتحقان بالخدمة العسكرية...
الفيلم الجديد للياباني ميازاكي يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
الفيلم الجديد للياباني ميازاكي يتصدر شباك التذاكر في أميركا ......
المزيد