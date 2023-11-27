  • Alwasat News
Atwasat

أحدث أفلام «ذي هانغر غايمز» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 11:37 صباحا
أحدث أفلام «ذي هانغر غايمز» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
الممثل الأميركي جواكين فينيكس الذي يؤدي دور البطولة في فيلم «نابوليون» بباريس 14 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

حقق فيلم «ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس» 42 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الشكر وبذلك يكون قد حافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب التقديرات التي نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد.

وتقدم الفيلم الذي يُعد الخامس من سلسلة أفلام «هانغر غايمز» على فيلم «نابوليون» الجديد للمخرج ريدلي سكوت، حسب «فرانس برس».

وتأتي إيرادات مُتصدّر الترتيب أعلى بعشرة ملايين دولار مما حققه فيلم «نابليون» لريدلي سكوت الذي بدأ عرضه الأربعاء. واحتل هذا العمل الممتد على ساعتين و39 دقيقة ويجمع بين معارك بونابرت وحياته العاطفية، المرتبة الثانية.

-«هانغر غايمز» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
-فيلم «حوجن» السعودي يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

واحتل المرتبة الثالثة «ويش» التحريكي الجديد من إنتاج «ديزني». وحقق هذا الفيلم الذي يحتفي بمرور مئة عام على إنشاء هذه الاستوديوهات وتطوّرها، 31,7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي امتدّت على خمسة أيام.

وحلّ رابعاً في الترتيب «ترولز باند توغيذر» مع عائدات بـ25,3 مليون دولار. ويتناول هذا العمل التحريكي قصة «برانش» وفرقة «بويز باند» التي شكلها مع إخوته، وتتخلل الأحداث عملية خطف لأحد أعضاء الفرقة وسعي «برانش» وحبيبته «بوبي» للبحث عنه.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم الرعب «ثانكسغيفينغ» من إنتاج «ترايستار بكتشرز» مع إيرادات بلغت 11 ملايين دولار. وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة في شمال شرق الولايات المتحدة، ينتاب سكانها الرعب بسبب قاتل ينشط خلال عيد الشكر الشهير في أميركا الشمالية.

ترتيب باقي المراكز العشر
وترتبت باقي الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية كالآتي:

6- «ذي مارفلز» مع 9,2 ملايين دولار

7- «ونتر بريك» مع 3,8 ملايين دولار

8- «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» مع 2,3 مليون دولار

9- «فايف نايتس آت فريديز» مع 2,4 مليون دولار

10- «سلتبرن» مع مليوني دولار

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي

الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل

شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات

الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة
الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت

الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين

اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين
مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة

مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة
مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار الصناعية»

مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار ...
كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة

كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة
برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)

برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)
وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش

وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش
«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية

«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية
رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»

رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»
نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون

نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
باتيلي يكشف تفاصيل مبادرة «الخماسية».. والموقف الأممي من حكومة «النواب»

باتيلي يكشف تفاصيل مبادرة «الخماسية».. والموقف الأممي من حكومة «النواب»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
نجوم الصين يتألقون في مهرجان «غولدن هورس أووردز» بتايوان بعد غياب أربع سنوات
نجوم الصين يتألقون في مهرجان «غولدن هورس أووردز» بتايوان بعد غياب...
«مكتبة جورج أورويل» تضيء شمعة وسط ظلام روسيا
«مكتبة جورج أورويل» تضيء شمعة وسط ظلام روسيا
اليوم يترقب العالم اسم الفائز بجائزة «بوكر» العالمية
اليوم يترقب العالم اسم الفائز بجائزة «بوكر» العالمية
الفائزون بجوائز الهيئة العربية للمسرح 2023
الفائزون بجوائز الهيئة العربية للمسرح 2023
انطلاق النسخة الثانية من منتدى الإعلام في القاهرة
انطلاق النسخة الثانية من منتدى الإعلام في القاهرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»...
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي......
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية...
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
المزيد
أحدث أفلام «ذي هانغر غايمز» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
أحدث أفلام «ذي هانغر غايمز» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في ......
المعلم محمد مسعود فشيكة
المعلم محمد مسعود فشيكة...
فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان أيام فلسطين الثقافية» في لبنان
فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان أيام فلسطين الثقافية» في ......
انطلاق النسخة الثانية من منتدى الإعلام في القاهرة
انطلاق النسخة الثانية من منتدى الإعلام في القاهرة...
الفائزون بجوائز الهيئة العربية للمسرح 2023
الفائزون بجوائز الهيئة العربية للمسرح 2023...
المزيد