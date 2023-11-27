أحدث أفلام «ذي هانغر غايمز» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فيلم «ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس» 42 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الشكر وبذلك يكون قد حافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب التقديرات التي نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد.

وتقدم الفيلم الذي يُعد الخامس من سلسلة أفلام «هانغر غايمز» على فيلم «نابوليون» الجديد للمخرج ريدلي سكوت، حسب «فرانس برس».

وتأتي إيرادات مُتصدّر الترتيب أعلى بعشرة ملايين دولار مما حققه فيلم «نابليون» لريدلي سكوت الذي بدأ عرضه الأربعاء. واحتل هذا العمل الممتد على ساعتين و39 دقيقة ويجمع بين معارك بونابرت وحياته العاطفية، المرتبة الثانية.

واحتل المرتبة الثالثة «ويش» التحريكي الجديد من إنتاج «ديزني». وحقق هذا الفيلم الذي يحتفي بمرور مئة عام على إنشاء هذه الاستوديوهات وتطوّرها، 31,7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي امتدّت على خمسة أيام.

وحلّ رابعاً في الترتيب «ترولز باند توغيذر» مع عائدات بـ25,3 مليون دولار. ويتناول هذا العمل التحريكي قصة «برانش» وفرقة «بويز باند» التي شكلها مع إخوته، وتتخلل الأحداث عملية خطف لأحد أعضاء الفرقة وسعي «برانش» وحبيبته «بوبي» للبحث عنه.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم الرعب «ثانكسغيفينغ» من إنتاج «ترايستار بكتشرز» مع إيرادات بلغت 11 ملايين دولار. وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة في شمال شرق الولايات المتحدة، ينتاب سكانها الرعب بسبب قاتل ينشط خلال عيد الشكر الشهير في أميركا الشمالية.

ترتيب باقي المراكز العشر

وترتبت باقي الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية كالآتي:

6- «ذي مارفلز» مع 9,2 ملايين دولار

7- «ونتر بريك» مع 3,8 ملايين دولار

8- «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» مع 2,3 مليون دولار

9- «فايف نايتس آت فريديز» مع 2,4 مليون دولار

10- «سلتبرن» مع مليوني دولار