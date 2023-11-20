  • Alwasat News
Atwasat

«هانغر غايمز» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 11:39 صباحا
«هانغر غايمز» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
صورة لطاقم عمل «هانغر غايمز» في كاليفورنيا 14 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

تصدر الفيلم الجديد من سلسلة «هانغر غايمز» من إنتاج شركة «لاينزغايت» شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع بإيرادات بلغت حوالى 44 مليون دولار بحسب التقديرات التي نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد، ويؤدي دور البطولة في هذا الفيلم وهو الخامس في سلسلة «هانغر غايمز»، توم بليث ورايتشل زيغلر وبيتر دينكلايج وجايسن شوارتسمان.

وحل في المركز الثاني فيلم «ترولز باند توغيذر»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس». وهو فيلم رسوم متحركة كوميدي من إنتاج «دريمووركس» و«يونيفرسال بيكتشرز»، وقد حقق إيرادات بلغت 30,6 مليون دولار.

وأعطت آنا كيندريك وجاستن تمبرلايك وزوي ديشانيل وكينان تومسون أصواتهم في هذا الجزء الجديد من سلسلة «ترولز وورلد تور».

-فيلم «حفلة تايلور سويفت» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
-شباك التذاكر في أميركا الشمالية يسجّل أدنى مستوى في 2023

واحتل المركز الثالث فيلم الأبطال الخارقين الجديد «ذي مارفلرز» من إنتاج «وولت ديزني ستوديوز موشن بكتشرز» بعدما كان متصدرا الأسبوع الماضي شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وقد حقق عطلة نهاية هذا الأسبوع 10,2 ملايين دولار، وهو فيلم خيال علمي معقّد حول التشابك الكمي والثقوب في الفضاء، من بطولة تيونا باريس وإيمان فيلاني.

وحل فيلم الرعب «ثانكسغيفينغ» من إنتاج «ترايستار بكتشرز» في المركز الرابع مع إيرادات بلغت 10,2 ملايين دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم الرعب «فايف نايتس آت فريديز» من إنتاج «يونيفيرسل بكتشرز» و«بلامهاوس برودكشن» محققا 3,5 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:

ترتيب الأفلام
6- «وينتر بريك» مع 2,7 مليون دولار

7- «ذي نكست غول وينز» مع 2,5 مليون دولار

8- «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» مع 2,4 مليون دولار

9- «بريسيلا» مع 2,3 مليون دولار

10- «كيليرز أوف ذي فلاور مون» مع 1,9 مليون دولار

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - نتنياهو والقانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - نتنياهو والقانون الدولي الإنساني
في يومهم العالمي.. استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي

في يومهم العالمي.. استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي
مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة الكويت شمال غزة

مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة الكويت شمال غزة
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 20 نوفمبر 2023)

أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 20 نوفمبر ...
الصين: على العالم التحرك بشكل عاجل لوقف المأساة الإنسانية في غزة

الصين: على العالم التحرك بشكل عاجل لوقف المأساة الإنسانية في غزة
حملوا الأعلام الفلسطينية.. مسيرة تضامنية مع غزة في فالنسيا الإسبانية

حملوا الأعلام الفلسطينية.. مسيرة تضامنية مع غزة في فالنسيا الإسبانية
المنطقة الحرة بمصراتة توقع مذكرة تفاهم مع «شاينا هاربور» الصينية

المنطقة الحرة بمصراتة توقع مذكرة تفاهم مع «شاينا هاربور» الصينية
استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون سياسته من العدوان على غزة

استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون ...
ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة

ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة
ثنائية «تريزيجيه» في سيراليون تقود منتخب مصر للفوز الثاني بتصفيات كأس العالم

ثنائية «تريزيجيه» في سيراليون تقود منتخب مصر للفوز الثاني بتصفيات كأس العالم
زوجة دي خيا تضيِّع عليه عقدًا خياليًا من النصر السعودي

زوجة دي خيا تضيِّع عليه عقدًا خياليًا من النصر السعودي
مولر: الإحباط لن يصيب منتخب ألمانيا بعد الخسارة من تركيا

مولر: الإحباط لن يصيب منتخب ألمانيا بعد الخسارة من تركيا
إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في غزة «حقيقة»

إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في...
الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»

الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا

شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة...
«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا

«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا
فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخ الكرة بدك جبل طارق بـ14 هدفا في تصفيات أوروبا

فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخ الكرة بدك جبل طارق بـ14 هدفا في تصفيات أوروبا
«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت

«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تذاكر مهرجان غلاستونبري بيعت صباح الأحد في أقل من ساعة
تذاكر مهرجان غلاستونبري بيعت صباح الأحد في أقل من ساعة
فيلم «ستة أسابيع» المجري يحصد الجائزة الكبرى بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة
فيلم «ستة أسابيع» المجري يحصد الجائزة الكبرى بالمهرجان الدولي ...
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
بيع قبعة لنابليون بونابرت في مزاد بـ2.11 مليون دولار
بيع قبعة لنابليون بونابرت في مزاد بـ2.11 مليون دولار
باريس.. مسيرة صامتة «من أجل السلام» بدعوة من أوساط ثقافية
باريس.. مسيرة صامتة «من أجل السلام» بدعوة من أوساط ثقافية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ......
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا...
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»...
دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)
دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)...
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي......
المزيد
متحف «متروبوليتان» يعيد فتح جناحه المخصص لأبرز الفنانين الأوروبيين
متحف «متروبوليتان» يعيد فتح جناحه المخصص لأبرز الفنانين ......
التوصل لاتفاق يلزم شاكيرا بدفع غرامة طائلة بقضية التهرب الضريبي
التوصل لاتفاق يلزم شاكيرا بدفع غرامة طائلة بقضية التهرب ......
«هانغر غايمز» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
«هانغر غايمز» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية...
باريس.. مسيرة صامتة «من أجل السلام» بدعوة من أوساط ثقافية
باريس.. مسيرة صامتة «من أجل السلام» بدعوة من أوساط ثقافية...
بيع قبعة لنابليون بونابرت في مزاد بـ2.11 مليون دولار
بيع قبعة لنابليون بونابرت في مزاد بـ2.11 مليون دولار...
المزيد