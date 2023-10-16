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فيلم «حفلة تايلور سويفت» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 11:36 صباحا
فيلم «حفلة تايلور سويفت» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
المغنية الأميركية تايلور سويفت خلال العرض الأول في 11 أكتوبر 2023 في لوس أنجليس لفيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» الذي صوّر خلال الجزء الأول من جولة حفلاتها. ( أ ف ب)
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غصّت دور السينما في أميركا الشمالية خلال عطلة الأسبوع بالجمهور، وأقبل بكثافة على حضور فيلم «تايلور سويفت ذي إيراس تور» الذي صُوِّر خلال الجولة الموسيقية ذات العنوان نفسه للنجمة، وحقق الفيلم وفق التقديرات إيرادات بلغت 96 مليون دولار خلال عطلة الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه.

 وصف المحلِّل ديفيد أ. غروس من شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش» إقبال الجمهور بـ«البداية الاستثنائية»، حيث لاحظ أن المبيعات الفعلية بين الجمعة والأحد لتذاكر الفيلم الذي صُوِّرَت مشاهده خلال ثلاث حفلات، جاءت دون ما أوردته بعض التقديرات، لكنه اعتبر مع ذلك أنها «أرقام ضخمة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن صفة الأعلى دخلاً بين الأفلام التي تتناول حفلات موسيقية لا تزال لـ«جاستن بيبر: نيفر ساي نيفر» الذي عُرض عام 2011 وحقق ما مجمله 73 مليون دولار، و«ذيس إز إت» الذي طُرح بعد بضعة أشهر من وفاة مايكل جاكسون وبلغت مداخيله 72,1 مليون دولار.

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قيمة الحجوزات المسبقة لفيلم تايلور سويفت تجاوزت مئة مليون دولار

فيما حصدت تايلور سويفت هذه المداخيل القياسية في ثلاثة أيام فحسب، مما جعلها أفضل عطلة نهاية أسبوع لشباك التذاكر في أميركا الشمالية منذ الطرح المتزامن لفيلمَي «باربي» و«أوبنهايمر» هذا الصيف.
وحضّت شركة «إيه إم س» التي تتولى توزيع الفيلم أفراد الجمهور على الرقص والغناء وعلى أن يتصرفوا عموماً كما لو كانوا في حفلة موسيقية حقيقية.

ترتيب الإيرادات الأعلى بعد فيلم سويفت
وحل في المركز الثاني بفارق كبير فيلم «ذي إكزورسيست: بيليفر» الذي اكتفى بـ11 مليون دولار من الإيرادات، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، وتتولى لِسلي أودوم جونيور وآن دود بطولة فيلم الرعب، بعد نصف قرن على أول أجزائه. 

وتراجع إلى المرتبة الثالثة الفيلم التحريكي «باو باترول: ذي مايتي موفي» وصلت إيراداته إلى سبعة ملايين دولار.

وحلّ رابعاً في الترتيب فيلم الرعب الذي نال استحسان النقاد «سوو اكس» محققاً 5,7 ملايين دولار.

وجاء فيلم الخيال العلمي «ذي كرييتور» (The Creator) في المرتبة الخامسة مع عائدات بلغت 4,3 ملايين دولار. وفي هذا الفيلم، يتواجه جون ديفيد واشنطن وجيما تشان وكِن واتانابي وأليسون جاني مع الذكاء الصناعي.

الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:
6- «ايه هُنتينغ إن فينيس» (2,1 مليون دولار).

7- «ذي بلايند» (مليونا دولار).

8- «ذي نان 2» (1,6 مليون دولار).

9- «ذي إيكوالايزر 3» (900 ألف دولار).

10- «دام ماني» (920 ألف دولار).

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