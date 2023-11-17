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فيلم «حوجن» السعودي يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 06:23 مساء
فيلم «حوجن» السعودي يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
لقطة من الفيلم السعودي «حوجن». (الإنترنت)
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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الجمعة، عن العرض العالمي الأول لفيلم «حوجن» للمخرج العراقي ياسر الياسري في حفل افتتاح عروض الدورة الثالثة للمهرجان.

وسيجري تقديم الفيلم بحضور المخرج والممثلين الرئيسيين، وهم: نور الخضراء، براء عالم، نايف الظفيري، العنود سعود، محسن منصور وشيماء الطيب، بحسب موقع المهرجان

ويُعد الفيلم ثمرة تعاون عدد من الأطراف في إنتاجه وهي شركة «إيمجنيشن أبو ظبي» و«إم بي سي ستوديوز» و«فوكس ستوديوز»،

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تدور أحداث الفيلم حول قصة جني يعيش في مدينة جدة، يكتشف حقيقة نسبه الملكي، فتبدأ رحلة حوجن لاستعادة حقه الشرعي، بينما يحارب قوى الشر في سبيل الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر، وخلال مغامرته، يتعرف على طالبة الطب الشابة سوسن,

مخرج سينمائي عراقي
يذكر أن ياسر الياسري مخرج سينمائي عراقي، حصد أول فيلم روائي طويل له «شباب شياب» 2018 على تقييمات جيدة من الجماهير ونقاد السينما خلال عرضه العالمي الأول في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي، وشارك في عديد المهرجانات الدولية الأخرى، وفي عام 2019أخرج الياسري فيلمه الثاني، «122»

تقام  النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة  من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.

 مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية، وهو مهرجان سنوي عُقدت دورته الأولى خلال الفترة 12- 21 مارس عام 2020، في مبادرة غير ربحية أطلقتها وزارة الثقافة السعودية، بغرض دعم قطاع الأفلام في المملكة وإثراء المحتوى السينمائي المحلي، ويستهدف أيضًا كافة الأعمال العربية الجديدة، ومقره الدائم في منطقة جدة التاريخية أحد المواقع التراثية المسجلة في قائمة التراث العالمي.

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