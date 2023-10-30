الفيلم الليبي «القصيدة السوداء» يشارك في مهرجان الباطنة العماني

القاهرة - بوابة الوسط

رشحت الجمعية العمانية للسينما الفيلم الليبي «القصيدة السوداء» للمشاركة في الدورة الثانية لمهرجان الباطنة في سلطنة عمان، والذي يقام منتصف نوفبر المقبل.

تدور فكرة الفيلم الليبي القصير، الذي أخرجه سيف الدين الهمامي، في قالب نفسي عن امرأة أثناء مشاركتها في أمسية شعرية تشارك، تجد نفسها في مواجهة ذكريات وأوهام مشوهة وواقع أشبه بالحلم، وفقا لوكالة «وال».

يذكر أن مدة الفيلم عشر دقائق، وإنتاج شركة برانويا للإنتاج الفني، وتنفيذ شركة سلم للإنتاج الفني والإعلامي، وتمثيل محمد العموري ويوسف عفط وكنان يوسف وزهرة صافي، ونص وتعليق الشاعر يوسف عفط، ومن إنتاج 2023 وجرى تصويره في مدينتي مصراتة والخمس.

«علاقة الإنسان بالأرض» شعار المهرجان

أعلنت الجمعية العُمانية للسينما عن إقامة الدورة الثانية لمهرجان الباطنة السينمائي الدولي تحت شعار «علاقة الإنسان بالأرض»، ويهدف المهرجان إلى إبراز الروابط القوية بين الإنسان والبيئة، ويستمر المهرجان لمدة أربعة أيام، خلال الفترة من 12 - 15 نوفمبر القادم.

- ثلاثة أفلام ليبية تشارك في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر (صور)

- الوثائقي «باب رزق» ينافس في مهرجانين دوليين

ويتضمن المهرجان عدة مسابقات تشمل العديد من المحاور، منها مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، كما يعتبر المهرجان فرصة فريدة لصناع الأفلام من أجل عرض إبداعاتهم وتعزيز التواصل الثقافي بين المبدعين في هذا المجال، واكتشاف المواهب العُمانية والعالمية في صناعة السينما.