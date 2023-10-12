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الوثائقي «باب رزق» ينافس في مهرجانين دوليين

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الخميس 12 أكتوبر 2023, 05:19 مساء
الوثائقي «باب رزق» ينافس في مهرجانين دوليين
الوثائقي «باب رزق» ينافس في مهرجانين دوليين. (بوابة الوسط)
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أعلن صانع الأفلام خالد منصور بلحاج عن اختيار فيلمه الوثائقي القصير بعنوان «باب رزق» ضمن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لدى اثنين من المهرجانات الدولية.

قال خالد بلحاج في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» إن فيلم «باب رزق» سوف يخوض غمار المنافسة ضمن قسم سينما أفلام الموبايل بالمهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون في دورته الثالثة بالولايات المتحدة الأميركية مطلع شهر نوفمبر القادم.

وعبر بلحاج عن سعادته بمشاركة الفيلم أيضاً في المنافسات الرسمية بمهرجان القدس السينمائي الدولي في دورته الثامنة بدولة فلسطين العربية بنفس الشهر.

سينما أفلام الموبايل
 وأضاف أن سينما أفلام الموبايل تعتبر من الأقسام المُستحدته أخيرا لدى العديد من المهرجانات السينمائية الدولية ذلك للتطور الملحوظ في جودة كاميرا الموبايل، ما يتيح الفرصة أمام صُناع الأفلام إلى خوض تجربة إنتاج أفلام قليلة التكلفة. 

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 خالد منصور بلحاج صحفي يعمل في مجال صناعة الأفلام منذ سنوات، وفي رصيده عدد من الأفلام، وتحصل عام 2013 على جائزة أفضل تصوير بمهرجان بنغازي للأفلام القصيرة عن فيلمه «إشارة حمراء».

تنافس فني عالمي
وأعلنت إدارة المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون الأيام الماضية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت تلقيها عدد 2143 استمارة مشاركة للأفلام، مقدمة من 56 دولة من كل أنحاء العالم، فيما أجازت لجنة المشاهدة عدد 425 فيلماً للتنافس في خمس مسابقات رسمية ضمن فعاليات المهرجان المزمع انعقاده في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل بولاية نيويورك الأميركية.

الوثائقي «باب رزق» ينافس في مهرجانين دوليين. (بوابة الوسط)
الوثائقي «باب رزق» ينافس في مهرجانين دوليين. (بوابة الوسط)
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