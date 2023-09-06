  • Alwasat News
Atwasat

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 01:19 مساء
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
ملصق مسرحية «الجندي الأخير» المشاركة في مهرجان الزرقاء المسرحي بالأردن، 5 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
alwasat radio

تشـارك ليبيا في مهرجان «صيف الزرقاء المسرحي العربي» في الأردن بدورته الـ21 للعـام 2023 بمسرحية «الجندي الأخير» لفرقة المسرح الوطني مصراتـة، وهي مقتبسة عن نص «بعد قليل» للكاتب مسلم بدير، من إخراج وتمثل ربيع العبيدي.

يقام المهرجان في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بمحافظة الزرقاء، وذلك في الفترة من 12- 20 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزيرة الثقافة الأردنية بالتعاون مع مجلس محافظة الزرقاء وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين وفرقة الزرقاء للفنون المسرحية، بحسب الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون.

بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
انطلاق الدورة السادسة لمهرجان درنة الزاهرة المسرحي 15 نوفمبر المقبل
«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية

ويتضمن المهرجان مجموعة من العروض المسرحية العربية والمحلية والجلسات النقدية، ويشارك فيه كل من ليبيا بمسرحية «الجندي الأخير»، والجزائر بمسرحية «المفقودة» ومصر بمسرحية «حكاية مصرية»، وفلسطين بمسرحية «رجال في الشمس»، وتونس بمسرحية «الحشاشين»، والأردن بمسرحية «فاصل زمني»، والعراق بمسرحية «البوابة»، والسعودية بمسرحية «نشرب اذا»، والمغرب بمسرحية «العزف على الأرشيف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا

منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا
فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)

في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات

سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة

السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة
دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها

قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020

هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020
تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)

تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)
نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة
بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
تعرض الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز لحادث دراجة نارية
تعرض الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز لحادث دراجة نارية
وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا
وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم غنائي مصري.. «غرام في الكرنك» و«خللي بالك من زوزو» في المقدمة
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023...
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية ......
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي...
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى...
المزيد
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية...
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء»......
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)...
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم غنائي مصري.. «غرام في الكرنك» و«خللي بالك من زوزو» في المقدمة
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 ......
وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا
وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا...
المزيد