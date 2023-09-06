مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

القاهرة - بوابة الوسط

تشـارك ليبيا في مهرجان «صيف الزرقاء المسرحي العربي» في الأردن بدورته الـ21 للعـام 2023 بمسرحية «الجندي الأخير» لفرقة المسرح الوطني مصراتـة، وهي مقتبسة عن نص «بعد قليل» للكاتب مسلم بدير، من إخراج وتمثل ربيع العبيدي.

يقام المهرجان في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بمحافظة الزرقاء، وذلك في الفترة من 12- 20 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزيرة الثقافة الأردنية بالتعاون مع مجلس محافظة الزرقاء وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين وفرقة الزرقاء للفنون المسرحية، بحسب الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون.

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ويتضمن المهرجان مجموعة من العروض المسرحية العربية والمحلية والجلسات النقدية، ويشارك فيه كل من ليبيا بمسرحية «الجندي الأخير»، والجزائر بمسرحية «المفقودة» ومصر بمسرحية «حكاية مصرية»، وفلسطين بمسرحية «رجال في الشمس»، وتونس بمسرحية «الحشاشين»، والأردن بمسرحية «فاصل زمني»، والعراق بمسرحية «البوابة»، والسعودية بمسرحية «نشرب اذا»، والمغرب بمسرحية «العزف على الأرشيف».