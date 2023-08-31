«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية

القاهرة - بوابة الوسط

منحت الهيئة الإدارية بفرقة «طقوس» المسرحية بالأردن، جائزة التميز لمسرحية «مكان مع البهائم» للمخرج والممثل الليبي أحمد إبراهيم حسن، وذلك خلال فعاليات مهرجان «عشيات طقوس» المسرحي في دورته الخامسة عشر.

وقال مخرج العمل أحمد إبراهيم: «احتضنتُ هذا العمل منذ أكثر من عشرين عامًا متمنيًا إخراجه، وكانت الظروف تمنع عرضه في كل مرة أحاول فيها تقديمه».

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وأضاف إبراهيم: «عندما حققت حلمي بإنشاء فرقتي الخاصة فرقة شموس ليبيا المسرحية، كانت (مكان مع البهائم) هي النص الأول الذي فكرت بتقديمه».

والمسرحية تُعد اقتباسًا عن «مكان مع الخنازير» للكاتب الأيرلندي - الجنوب أفريقي، أثول فوجارد، وتدور حول جندي يهرب من ميدان المعركة ويحبس نفسه في زريبة البهائم، وبما أنه في الحالتين ميت، يقرر الخروج من الزريبة ليواجه مصيره.

مشهد من العرض الليبي «مكان مع البهائم» الحائز على جائزة التميز الأردنية. (فيسبوك)