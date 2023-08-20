انطلاق الدورة السادسة لمهرجان درنة الزاهرة المسرحي 15 نوفمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان درنة الزاهرة المسرحي انطلاق دورته السادسة؛ دورة الفنان الراحل أنور الطرابلسي، اعتبارًا من 15 إلى 21 نوفمبر 2023.

شروط المشاركة في مهرجان درنة الزاهرة المسرحي

ونشر المهرجان، عبر صفحته على «فيسبوك»، شروط المشاركة في دورته المرتقبة على النحو الآتي:

1- تقبل جميع أنواع العروض عدا عروض المونودراما (الممثل الواحد).

2- لا تتكفل إدارة المهرجان بتذاكر السفر للفرق العربية المشاركة.

4- تتكفل إدارة المهرجان بالإقامة والإعاشة والتنقل الداخلي خلال أيام المهرجان.

4- لا يقل زمن العرض المسرحي عن 45 دقيقة.

5- لا يزيد طاقم العمل بالإداريين والفنيين على 9 أفراد مع التزام الفرقة بالعدد المحدد.

6- تلتزم جميع الفرق المشاركة بتوفير مستلزمات عرضها.

7- تخضع جميع العروض المقدمة إلى لجنة المشاهدة لاختيار المناسب منها، ولا يقبل أي عرض بعد انتهاء المدة المعلن عنها لقبول العروض وهي 30 - 9 - 2023.

8- يحق للجنة العليا برمجة جدول العروض والندوات وتوقيتها بما تراه مناسبًا لخدمة المهرجان.

9- تخضع جميع العروض المقبولة من لجنة المشاهدة للتقييم.

10- يلتزم جميع المشاركين بالمهرجان بحضور جميع فعالياته.

- اللجنة العليا تحدد 10 شروط للمشاركة في مهرجان درنة الزاهرة المسرحي

ودعت إدارة المهرجان الراغبين في المشاركة إلى إرسال نسخة من النص، مرفقة باستمارة المشاركة وفيديو العرض مصورًا على أن يكون واضحًا ونقيًا، من حيث الصوت والصورة، وأن يكون كاملًا على الإيميل التالي: [email protected].