اللجنة العليا تحدد 10 شروط للمشاركة في مهرجان درنة الزاهرة المسرحي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان درنة الزاهرة المسرحي في دورته السادسة عن 10 شروط للمشاركة في المهرجان المزمع عقده في الفترة من 15 إلى 21 من شهر نوفمبر المقبل.

وأول هذه الشروط هي أن «يكون مؤلف النص كاتبًا ليبيًَا»، و«تُقبل جميع أنواع العروض عدا عروض المونودراما ( الممثل الواحد )»، وأن «لايقل زمن العرض المسرحي عن 45 دقيقة»، وعلى أن «لا يزيد طاقم العمل بالإداريين والفنيين عن تسعة أفراد»، و أن «تلتزم جميع الفرق المشاركة بتوفير مستلزمات عرضها»، وفقًا للصفحة الرسمية للمهرجان على «فيسبوك».

ولفتت اللجنة أن من شروطها أن «تخضع جميع العروض المقدمة إلى لجنة مشاهدة لاختيار المناسب منها. ولا يقبل أي عرض بعد انتهاء المدة المعلن عنها لقبول العروض وهي 30 - 9 - 2023»، كما «يحق للجنة العليا برمجة جدول العروض والندوات وتوقيتها بما تراه مناسبًا لخدمة المهرجان»، و«تخضع جميع العروض المقبولة من لجنة المشاهدة للتقييم»، على أن «يلتزم جميع المشاركين بالمهرجان بحضور جميع فاعلياته».

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كما اشترطت اللجنة أن يجري «إرسال نسخة من النص وترفق استمارة المشاركة وفيديو العرض مصورًا على أن يكون واضحًا ونقيًا من حيث الصوت والصورة وأن يكون كاملاً على الإيميل التالي. [email protected]».

وأطلقت اللجنة العليا للمهرجان على النسخة السادسة من المهرجان اسم دورة الفنان «أنور الطرابلسي» تكريمًا للراحل وما قدمه خلال مسيرته الفنية، وتتكون اللجنة من الفنان رمضان الطيرة رئيسًا، والفنان نزار الهنيد مديرًا فنيًا، وحمدي بن زابية علاقات عامة، وعلي الحاسي مديرًا ماليًا.