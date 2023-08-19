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بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 11:23 مساء
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
جانب من انطلاق فاعليات المهرجان، السبت 19 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
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انطلقت اليوم السبت فعاليات كرنفال مهرجان صيف مصراتة 2023، الأول من نوعه في المدينة، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الدبيبة، في كلمة بمناسبة تدشين المهرجان: «رغم ما شهدته البلاد من أحداث أليمة خلال اليومين الماضيين إلا أن الحياة تعود مجددًا اليوم عبر مثل هذه الفعاليات والمهرجانات»، مناشدا الجميع بتوحيد الجهود للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

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وتخلل حفل افتتاح المهرجان، الذي حضره كل من وزيري المواصلات والاقتصاد وعميد بلدية مصراتة ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار ورئيس غرفة التجارة والصناعة، وصلات فنية لفرق الفنون الشعبية، وعروض ألعاب نارية إيذانًا بانطلاق الفعاليات.

وتضم فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023 في نسخته الأولى خلال الفترة من 19 حتى 25 أغسطس الجاري، عروضًا للسينما والمسرح والسيرك والفنون التشكيلية، إلى جانب عروض السيارات الكلاسيكية ورالي السيارات، وذلك بمشاركة محلية ودولية تشمل دول إسبانيا وتركيا وفلسطين.

جانب من حضور انطلاق المهرجان، السبت 19 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من حضور انطلاق المهرجان، السبت 19 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
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