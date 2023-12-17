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تعرف إلى الأسماء والأعمال المرشحة للفوز بجائزة البوكر 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 11:06 مساء
تعرف إلى الأسماء والأعمال المرشحة للفوز بجائزة البوكر 2024
بعض أغلفة روايات مرشحة لجائزة البوكر 2024 (موقع الجائزة الرسمي)
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أعلنت هيئة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة باسم «البوكر» القائمة الطويلة للأعمال الروائية المرشحة للحصول على الجائزة؛ فيما خلت القائمة من أي كاتب ليبي.

وتحمل الدورة الحالية اسم «بوكر 2024»، وتبلغ قيمة الجوائز 50 ألف دولار، فيما تضم القائمة 16 رواية من أصل 133 رواية ترشّحت للجائزة، وصدرت كل الأعمال بين يوليو 2022 ويونيو 2023.

من هم أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر 2024؟
وجرى اختيار اللائحة الطويلة من قِبل لجنة تحكيم مؤلفة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية كل من فرانتيشيك أوندراش، أكاديمي من الجمهورية التشيكية، وحمّور زيادة، كاتب وصحفي سوداني، ومحمد شعير، ناقد وصحفي مصري، وسونيا نمر، كاتبة وأكاديمية فلسطينية، حسب قناة «الشرق».

والمرشحون للجائزة هم :ريما بالي من سورية عن رواية «خاتم سليمى»، وبدرية البدري من عُمان عن عمل «فومبي»، وصالح الحمد من السعودية عن «عين الحدأة».

فلسطين والسعودية ومصر وتونس والجزائر الأكثر حضورا
وكذلك باسم خندقجي من فلسطين عن عمل «قناع بلون السماء»، وسفيان رجب من تونس عن «قارئة نهج الدباغين»، وأمين الزاوي من الجزائر عن رواية «الأصنام».

بالإضافة إلى سارة الصرّاف من العراق «سمعت كل شيء»، ورشيد الضعيف من لبنان «الوجه الآخر للظل»، ورجاء عالم من السعودية عن «باهبل: مكة Multiverse 1945-2009».

وضمت القائمة كذلك محمد عبد النبي من مصر عن رواية «كل يوم تقريبًا»، وصالحة عبيد من الإمارات عن «دائرة التوابل»، أسامة العيسة من فلسطين «سماء القدس السابعة»، ودرّة الفازع من تونس «أخفي الهوى»، أحمد المرسي من مصر «مقامرة على شرف الليدي ميتسي»، وأحمد منور من الجزائر «عاصفة على الجزر»، وعيسى ناصري من المغرب «الفسيفسائي».

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح كُتَّاب إلى اللائحة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقًا، مثل رجاء عالم التي فازت بالجائزة مناصفة العام 2011؛ ومحمد عبد النبي (اللائحة الطويلة 2013 واللائحة القصيرة 2016)، ورشيد الضعيف (اللائحة الطويلة عام 2012)؛ وأمين الزاوي (اللائحة الطويلة 2013 و2018) والذي كان عضوًا في لجنة التحكيم العام 2020.

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