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الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 10:03 صباحا
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
فوز فيلم حقوق تائهة بجائزة العدالة والسلام من مهرجان مينا الدولي. (فيسبوك)
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تحصّل الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» للمخرج محمد مصلي على جائزة «العدالة والسلام» بمهرجان مينا الدولي للأفلام (MSFF -The Hague) المقام في مدينة لاهاي‬⁩ بهولندا‬⁩، واستلمت الجائزة السيدة هناء الغزال ⁦‪‬⁩من فريق العمل.

وبهذا التتويج يكون الفيلم الوثائقي الليبي قد تحصل على الجائزة الثالثة له، بعد أن تحصّل الفيلم على جائزة الخلال الذهبي، لأفضل فيلم وثائقي بـالمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بـ«مدنين» ‎بدورته التاسعة، وجائزة لجنة التحكيم بمهرجان سينما المرأة والطفل الدولي بمسقط، تنظيم الجمعية العمانية للسينما.

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وأعلن المخرج محمد مصلي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فوزه بالجائزة، بالقول: «مُبارك لنا يا رفيق محمد القصيّر مدير التصوير، شكراً للسيد محمد الأمين مدير المهرجان على مجهوداته من أجل إنجاح هذه الدورة، شكراً للروائية رزان المغرب على كل الدعم والتشجيع وحضورها المهرجان، أيضاً لا أنسى أصدقائي الذين لبوا الدعوة وشرفوني بحضورهم اليوم رمضان العمامي رمضان العمامي وحسن كدنوا وسامر العامري».

الفيلم الثالث للمخرج
وفيلم «حقوق تائهة» هو الثالث للمخرج الليبي محمد مصلي بعد فيلميه «حدّاد تاورغاء 2021» و«إلى المجلس 2023»، إدارة تصوير محمد القصيّر ومساعد إخراج نهلة علي صالح.

في تصريح سابق لـ«بوابة الوسط» قال مصلي «الفيلم يعرض أربع قصص إنسانية وقانونية من الواقع الليبي، منها ذوي الإعاقة وحق التعايش، والعرف الاجتماعي وكيف أن الضحية لا تأخذ حقها الصحيح غالبا، وهناك أيضا قضية بطء سير المحاكم وما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وغيرها، وآخرها المهجرون بسبب الحروب الأهلية في ليبيا».

فريق عمل الفيلم. (فيسبوك)
فريق عمل الفيلم. (فيسبوك)
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