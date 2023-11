متحف كيب تاون للفن المعاصر نحو استعادة الهوية الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

تحاول الكاميرونية كويو كوه منذ تولت إدارة متحف الفن المعاصر في كيب تاون، نشر الفن الأفريقي في كل أنحاء العالم إذ إن أفريقيا بالنسبة إليها «تاريخ يتجاوز الحدود»، وبنى المتحف الواقع في منطقة الميناء في كيب تاون هويته حول الهوية الأفريقية تحت إشراف أمينته الكاميرونية الطموحة، مع عرض أعمال فنانين ومغتربين من القارة.



وتقول كوه لوكالة «فرانس برس» «أفريقيا بالنسبة إلي فكرة تتجاوز الحدود. تاريخ يتجاوز الحدود. لا يحب الأميركيون سماع هذا، لكنني أقول لهم دائما إن أميركا بلد أفريقي آخر»، موضحة أن البلد هو عبارة عن تجمع لأشكال التعبير والتأثيرات الثقافية، مشيرة إلى أنه باستخدام هذه المعايير، يمكن اعتبار البرازيل وكوبا وهايتي أيضا جزءا من القارة الأفريقية.

ويعد أكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة، أو حوالى 12% من السكان، هم أميركيون سود في حين أكثر من نصف سكان البرازيل البالغ عددهم حوالى 200 مليون هم من أصول أفريقية.

وتتابع كوه «لا يمكن إنكار تأثير المغتربين الأفارقة في الولايات المتحدة. لذلك أحب التحدث عن مناطق جغرافية للسود أكثر من مغتربين أفارقة. فقد أثرت الثقافة السوداء والأجساد السوداء والأشخاص السود على المجتمع».

إدارة متحف الفن المعاصر

نشأت كوه البالغة 56 عاما بين دوالا في موطنها الكاميرون وزوريخ في سويسرا، وبعد إنشاء مركز فني عصري في العاصمة السنغالية دكار، تولّت قبل أربع سنوات إدارة متحف الفن المعاصر الموجود في صومعة حبوب قديمة جرى تجديدها وركّبت لها نوافذ تشبه خلية نحل من الزجاج والإسمنت، وحينما ورثت مؤسسة محطمة ومعطّلة، قررت أن تعطيها حياة جديدة.

وتقول كوه «إن التركيز على الهوية الأفريقية كان أمرا بديهيا وضروريا لأنه، حتى بعد عقود من نهاية الاستعمار، كانت الروايات حول القارة لا تزال إلى حد كبير محددة من الآخرين».

ويغوص معرض (SEEKERS, SEERS, SOOTHSAYERS) المنظم في المتحف حاليا، في الأمور الروحية والخارقة للطبيعة من خلال استعراض صور ومقاطع فيديو على الجدران بالإضافة إلى تركيبات نسيج.

وتشرح كوه «هناك حاجة شديدة إلى طرح قصص أخرى وليس بهدف التصحيح. ليس لدي أي اهتمام بالتصحيح، فأنا لا أملك القصة الخاطئة ولا أستوعبها. لكنني أملك المساحة».

انتشار الفن المعاصر بكيب تاون عالميا

وأصبح متحف الفن المعاصر في كيب تاون معروفا في كل أنحاء العالم لنهجه وتسعى إلى التعاون مع مؤسسات كبرى في نيويورك وأوروبا.

ومن المقرر أن يغادر معرضه الأخير (When We See Us) الذي يستعيد قرناً من الرسم التصويري الأفريقي، كيب تاون ليعرض في مدينة بازل السويسرية.

وتقول كوه إنها ركزت في البداية على المعارض الجماعية، مع عرضها أعمال العديد من الفنانين حول موضوع محدد لكنها انتقلت نحو المعارض الفردية، موضحة «عندما تتصور عرضاً جماعياً، تأمل في أن تنشئ تناغما، لكن في معظم الأحيان نخلق تنافرا لأن هناك الكثير من الأصوات».

وتضيف إنها تريد الآن التركيز على ثلاث أولويات: إبراز المواهب الناشئة وتوفير منصة رئيسية للفنانات وتسليط الضوء على ممارسات لم تقدّر كما يجب.