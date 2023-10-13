  • Alwasat News
Atwasat

متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 01:01 مساء
متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير
الباحة الخارجية لمتحف اللوفر في باريس بتاريخ اغسطس 2022 ( أ ف ب )
alwasat radio

أعاد اللوفر، المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم، فتح أبوابه بعدما أُغلق صباح اليوم الجمعة لوقت قصير بسبب «تحرك اجتماعي» نفّذه عدد من موظفيه، على ما أفادت إدارة المتحف.

وكتب اللوفر عبر منصة «إكس» أنه «بات جاهزاً لمعاودة استقبال زواره»، بعدما تأخر فتح أبوابه صباحا، حسب وكالة «فرانس برس».

-ولاء مصطفى مديراً عاماً للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
-المفاوضات تتعثر مجددا بين كتاب السيناريو والاستوديوهات في هوليوود

كما كتب في وقت سابق «المتحف غير قادر حاليا على فتح أبوابه بسبب تحرّك اجتماعي ينفذه بعض العاملين فيه»، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول هذا التحرك.

عودة السياح الأجانب إلى فرنسا
واستقبل متحف اللوفر 7.8 مليون زائر العام 2022، وهي السنة التي شهدت عودة السياح الأجانب إلى فرنسا بعد انتهاء الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس «كورونا المستجد». بينما زار ثلاثة ملايين شخص متحف دورسيه ومركز بومبيدو في العاصمة الفرنسية.

وشهد اليوم الجمعة تحرك النقابات الفرنسية ضد إجراءات التقشف، ولدعم مسألتي الأجور والمساواة بين الجنسين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
السيسي: مصر تحشد جهودها لوقف الاقتتال بقطاع غزة دون شرط

السيسي: مصر تحشد جهودها لوقف الاقتتال بقطاع غزة دون شرط
السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم
ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس

ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس
في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»

في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»

شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»
زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم الحكومة بـ«فشل لا يغتفر»

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم الحكومة بـ«فشل لا يغتفر»
«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»

«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار

«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها

حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ غزة

جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ ...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»

ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أنثى دب تفوز بمسابقة «أسبوع الدب السمين» في ألاسكا
أنثى دب تفوز بمسابقة «أسبوع الدب السمين» في ألاسكا
مطابخ المعوزين تزدهر في البيرو الشهيرة عالميا بفن الطهو
مطابخ المعوزين تزدهر في البيرو الشهيرة عالميا بفن الطهو
الحشيش «القانوني» محور تجربة واسعة النطاق في مقاهي هولندا
الحشيش «القانوني» محور تجربة واسعة النطاق في مقاهي هولندا
ندوة بالقاهرة تناقش قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد
ندوة بالقاهرة تناقش قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في إيطاليا
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في ......
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين ......
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية...
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره ......
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب...
المزيد
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية ......
«وحش جينوفا» توفي في السجن عن 66 عاماً
«وحش جينوفا» توفي في السجن عن 66 عاماً...
متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير
متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير...
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»...
ندوة بالقاهرة تناقش قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد
ندوة بالقاهرة تناقش قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد...
المزيد