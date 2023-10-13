متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد اللوفر، المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم، فتح أبوابه بعدما أُغلق صباح اليوم الجمعة لوقت قصير بسبب «تحرك اجتماعي» نفّذه عدد من موظفيه، على ما أفادت إدارة المتحف.



وكتب اللوفر عبر منصة «إكس» أنه «بات جاهزاً لمعاودة استقبال زواره»، بعدما تأخر فتح أبوابه صباحا، حسب وكالة «فرانس برس».

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كما كتب في وقت سابق «المتحف غير قادر حاليا على فتح أبوابه بسبب تحرّك اجتماعي ينفذه بعض العاملين فيه»، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول هذا التحرك.