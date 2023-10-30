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من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 05:36 مساء
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
فاتح بعداش المعروف بـ«ملك الشاي» أثناء رحلته إلى درنة سيرا على الأقدام. (فيسبوك)
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انطلق المواطن التونسي فاتح بعداش المعروف بـ«ملك الشاي» (54 عاماً)، صباح الثلاثاء التاسع عشر من سبتمبر الماضي، من قابس التونسية متجها إلى درنة الليبية سيراً على الأقدام في رحلة تقدر بـ1600 كم، في ظروف مناخية صعبة تضامنا مع أهالي «درنة». 

يتنقل من مدينة إلى مدينة رافضا أن يستقل أي وسيلة مواصلات، بلا خريطة ولا دليل، تضامنا مع أشقائه في ليبيا، حاملا الراية الوطنية التونسية وبعضاً من الأمتعة ومظلة «قابسية» كتب عليها «كلنا درنة كلنا خوت».

تابع الأهالي رحلة «ملك الشاي»، ووثّق البعض منهم الرحلة في كل مدينة يصل إليها، حيث وصل مصراته في 30 سبتمبر، وفي الرابع من أكتوبر وثق المواطنون وصوله إلى مدينة القره بوللي، وفي اليوم الذي يليه رحبوا به في قصر خيار، وفي الخامس عشر من أكتوبر وصل الرحالة التونسي مدينة الخمس التي لم يمكث بها وانتقل إلى تاورغاء.

وبعد يومين رحب به الأهالي في مدينة الهيشة، وكتب بشير مبارك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «في مساء هذا اليوم كان لي شرف اللقاء مع الرحالة التونسي الأصيل، وكان اللقاء على الطريق الساحلي بالقرب من مدينة سرت اللهم بلغه مقصده».

 مواساة وتضامن ووفاء لأصدقاء رحلوا
 واستمرت الرحلة التي اكتملت بعودته تونس، وفي تصريح لموقع «سكاي نيوز عربية»، قال «عملت في ليبيا لسنوات طويلة، اشتغلت طباخا ونادلا في درنة وفي بنغازي وعدد آخر من مدن ليبيا، عرفت أناسا كثيرين هناك كانوا من بين ضحايا الزلزال، وآخرون فقدوا منازلهم وتضرروا بشكل كبير جراء الكارثة، حزنت كثيرا وعشت أياما صعبة لفقدان أصدقائي، تونس وليبيا شعب واحد، قررت في لحظة أن أعبر عن مؤازرتي لدرنة ولكن بزيارة المدينة مشيا على الأقدام ودون مساعدات أو مقابل مادي أو أدوية ما عدا كميات من المياه وحقيبة بها بعض الأمتعة».

وعن تفاصيل رحلته أفاد، «كنت أقطع يوميا 50 كم وأستريح قليلا، في أحد الأيام قطعت 70 كم، ووجدت من سكان المدن التي مررتُ بها كل العون والمساعدة، هناك من أعطاني أمتعة وأغطية وأشياء أخرى».

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ويضيف «في بعض الأيام كنت أسير ليلا بحكم الحرارة المنخفضة، وفي أيام أخرى أنطلق في ساعات الصباح الأولى، وصلت درنة وقدمت رسالتي وتحدثت مع أهالي الضحايا والمتضررين، وفي رحلة العودة قطعت المسافة ذاتها، إنها سعادة كبيرة أن أقدم مشاعر التعازي والمؤازرة بتلك الطريقة، أعتقد أني أول شخص في العالم يزور درنة سيرا على الأقدام».

ويقول بعداش عن شعوره: «قررت التحدي ونجحت في ذلك، أشعر بسعادة غامرة، قد تكون هذه الحركة بسيطة ولكنها تمثل رسالة عميقة للتضامن والتآزر بعد كارثة إعصار درنة»

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