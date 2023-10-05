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تكريم شهداء معلمي درنة في اليوم الدولي للمعلمين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 05:28 مساء
تكريم شهداء معلمي درنة في اليوم الدولي للمعلمين
تكريم المعلمين بجامعة العاصمة - طرابلس بمناسبة اليوم الدولي للمعلمين، في 5 أكتوبر2023 . (لانا)
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نظمت جامعة العاصمة بطرابلس، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للمعلمين.

خصصت الفعالية لتكريم شهداء معلمي درنة، وتكريم الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات ببلدية حي الأندلس، بحسب وكالة الأنباء الليبية «لانا».

النقابة تعمل باستمرار لدعم المعلم
وهنأ نقيب المعلمين بالبلدية امبارك مسعود المعلمين كافة، وأوضح  أن نقابه المعلمين تعمل جاهدة وباستمرار من أجل دعم ومساندة المعلم ودوره المتميز في أداء رسالته السامية وخلق أجيال المستقبل من أجل النهوض بالمجتمع وتقدمه .

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وحضر الاحتفالية عميد بلدية حي الأندلس، ومراقب تعليم البلدية وعدد من المعلمي والمعلمات بالبلدية.

واحتفى مؤشر البحث «غوغل» باليوم الدولي للمعلمين، الذي يوافق اليوم 5 أكتوبر، وزين واجهته الرئيسية بعديد  الأدوات المدرسية مثل الكتاب والحقيبة، وألاقلام.

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