شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

القاهرة - بوابة الوسط

نظم مكتب ثقافة الطفل ورعاية المواهب بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية فعالية لأسر المتضررين من الفيضانات في قرية الريقاتة العائلية بطرابلس.

تضمنت الفعالية عديد الأنشطة الثقافية والمسابقات الترفيهية، ومنها الشعر والغناء والرسم وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات، للتخفيف من معاناة الأسر وخصوصا الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم، بحسب صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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شارك في الفعالية الإعلامي محمد الجهمي مقدم برنامج «صغار شارعنا»، وقدم عددا من الفقرات المتنوعة للأطفال، ومشاركة الحكواتي الفنان يوسف الكردي.

ويذكر أن الفعالية تضمنت عديد الورش للدعم النفسي والاجتماعي قدمتها د. مفيدة المصري، ود. ابتسام حديدان، ود. اسعاد الفسطاوي، ود. محمد الجليدي.

واختتمت الفعالية بوجبة عشاء من إعداد الشيف صلاح خليل.

فعالية ثقافية في قرية الريقاتة بطرابلس للتخفيف عن معاناتهم وتقديم الدعم النفسي لهم. أكتوبر 2023. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

فعالية ثقافية في قرية الريقاتة بطرابلس للتخفيف عن معاناتهم وتقديم الدعم النفسي لهم. أكتوبر 2023. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

فعالية ثقافية في قرية الريقاتة بطرابلس للتخفيف عن معاناتهم وتقديم الدعم النفسي لهم. أكتوبر 2023. (صفحة الوزارة على فيسبوك)