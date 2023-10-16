اكتشافان أثريان في تركيا يوفران أدلة عن تاريخ البشرية

القاهرة - بوابة الوسط

اكتشف علماء آثار في منطقة جنوب شرق تركيا، التي تضم عدداً من أقدم المواقع البشرية، أثرين جديدين عبارة عن تمثال حجري لرجل ومنحوتة ملونة لخنزير، وأكد الأثريون أن التمثال يوفر دليلاً جديداً في اللغز المُحيط بتاريخ البشرية.

عثر العلماء على التمثال الذي يُظهر رجلاً جالساً على مقعد عليه نقش فهد ويمسك عضوه الذكري بيديه، ويبلغ طوله 2,3 متراً في نهاية سبتمبر في كاراهان تيبي، وسط مجمع يضم قرابة عشرين موقعاً كانت تمثل موطناً لآلاف الأشخاص خلال العصر الحجري، والتمثال داخل أحد المباني المستطيلة الأولى وربما كان يشكّل عموداً يدعم السقف الخشبي للمبنى، وهو ما يشكل مؤشراً إلى كيفية استخدام البشر للموقع آنذاك.وفقا لوكالة «فرانس برس»

وكاراهان تيبي هي جزء من شبكة مواقع تقع حول موقع مُدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي هو غوبيكلي تيبي، كان يتجمّع فيه البشر للصلاة في عصور ما قبل التاريخ، أي قبل أكثر من 7000 عام من ستونهنج أو الأهرامات المصرية، وعثر رئيس قسم ما قبل التاريخ في جامعة إسطنبول نجمي كارول على التمثال الذي كان متكسراً إلى ثلاثة أجزاء.

وقال عالم الآثار الذي يتولى أعمال التنسيق في مشروع «تاس تيبي»: «سبق أن عثرنا على تماثيل عدة من هذا النوع.. لكن هذه المرة الأولى التي نكتشف فيها تمثالاً يظهر عضواً ذكرياً»، وأكد كارول ان هذه المواقع تشهد على «نظام اجتماعي جديد ولد بعد العصر الجليدي»، وأشار إلى أن «السبب الرئيسي لاعتماد نوع جديد من الهندسة المعمارية هو بناء مجتمع جديد».

أعمال ستمتد 150 عاماً

قد تكون غوبيكلي تيبي، التي يعتقد بعض الخبراء أنها لم تكن مأهولة مطلقاً، قسماً من منطقة مقدسة شاسعة تشمل مواقع أخرى مجاورة يعتقد علماء الآثار أنها قد تكون أقدم.

لكن الصور الأولى غير الواضحة جداً للتمثال والتي نشرتها وزارة الثقافة التركية جعلت الصحافة المحلية تشتبه في وجود رقابة على هذا النوع من الاكتشافات تفرضها الدولة الإسلامية المحافظة في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقال كارول «نحن علماء آثار، والرقابة غير موجودة في عملنا!»، وأضاف «قبل مغادرة موقع ما كان سكانه يحطّمون الأعمدة والتماثيل، لكن قبل ذلك كانوا يكسّرون الانوف والأعضاء الذكرية، ثم يردمون الموقع ويطمرونه تحت أطنان من الرمال والتراب».

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ولا يزال الهدف الكامن وراء هذه الخطوة وكذلك أسباب الهجرة المفاجئة للمكان فجأة وتدميره بعد مئات السنين من الاستخدام، غير معروفة، ويبدو أن الغرفة الأكبر في الموقع والمحاطة بغرف أصغر، كانت بمثابة مكان للتجمّع يصلون إليه عبر ممر ضيق، يدعمه عدد كبير من الأعمدة على شكل عضو ذكري يعلوها رأس رجل منحوت في الصخر.

وقال كارول «إن الذين دخلوا المكان كانوا يعرفون رموزه.. والمعنى الكامن وراءها، كانت تُروى لهم قصة لكننا لا ندركها»، لافتا إلى أنهم لم يعثروا على أي تماثيل بأشكال نسائية، وأشار إلى أن هذه التماثيل ربما كانت تُصنّع من الخشب.

وخلال الأسبوع نفسه الذي اكتشف فيه التمثال في كاراهانتيبي، عثر عالم الآثار على تمثال آخر في غوبيكلي تيبي، واكتشف علماء الآثار منحوتة يبلغ طولها 1,2 متراً وعرضها 70 سنتمتراً، تمثل خنزيراً عيونه وأسنانه حمراء لكنّ جسمه أبيض وأسود، قال كارول إن هذا الخنزير البري الذي يعود إلى 11 ألف عام هو أول منحوتة ملونة من تلك المرحلة تُكتشف حتى الآن، وقد ظل الموقع مأهولاً لنحو 1500 عام قبل أن يتركه سكانه، ومن بين المواقع العشرين في مشروع تاس تيبي الذي يمتد على 120 كيلومتراً ضمن مساحة مجاورة للحدود السورية، تخضع تسعة مواقع فقط لأعمال تنقيب.

وأشار كارول الذي قرر إبقاء تمثال الرجل ومنحوتة الخنزير في مكانهما مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهما، إلى أن أعمال التنقيب في هذا الموقع «ستمتد على 150 عاماً».