  • Alwasat News
Atwasat

السفارة الليبية في باريس تتسلم قطعة أثرية نادرة مستردة من فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 09:56 مساء
السفارة الليبية في باريس تتسلم قطعة أثرية نادرة مستردة من فرنسا
حفل تسليم القطعة الأثرية بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبية في باريس)
alwasat radio

تسلمت السفارة الليبية في باريس اليوم الخميس قطعة أثرية مستردة من فرنسا، وذلك في احتفالية رفيعة المستوى جرت بمقر السفارة حضرها المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير وعدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، مشيرة إلى أن القطعة المستردة تسلمتها مصلحة الآثار وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت السفارة الليبية في باريس إن القطعة الأثرية التي جرى استلامها من الحكومة الفرنسية تعود «لجذع تمثال جنائزي رخامي.. يؤرخ بالفترة الهلنستية (البلطمية) ويبلغ ارتفاعه 56 سم»، مشيرة إلى أنه سرق «من مقابر مدينة شحات شرق ليبيا، وهو يحمل الرقم (413) وجرى ضبطه من قبل سلطة الجمارك الفرنسية خلال العام 2016».

مراسم تسليم القطعة الأثرية
ونشرت السفارة الليبية في باريس صورًا للقطعة المستردة ومراسم التسليم التي حضرها إلى جانب المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، كل من نائب المدعي العام بمحكمة باريس، ونائب رئيس الشرطة القضائية، ورئيس مكتب مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، ورئيس دائرة المتاحف بباريس، ومحافظ متحف اللوفر، وعميد السفراء العرب والأفارقة سفير جيبوتي، وعدد من الخبراء والمختصين، وأعضاء البعثة الليبية في باريس، ومندوب ليبيا لدى منظمة اليونسكو صالح عقاب.

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: فرنسا تسلم ليبيا قطعة أثرية نادرة تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد

وأكدت السفارة أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الدولة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «المتواصلة لاستعادة الآثار الليبية المهربة بالخارج، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع مصلحة الآثار الليبية في هذا المجال، واستمرارًا للجهود التي تقوم بها السفارة مع السلطات الفرنسية المختصة لاسترداد القطع الأثرية الليبية والتي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية».

رمزية استعادة القطعة الأثرية
وألقى سفير ليبيا لدى فرنسا خالد كاجيجي كلمة خلال الاحتفالية رحب فيها بالحضور، وتوجه بالشكر إلى الجهات التي شاركت في عملية استرداد ونقل الآثار المسروقة من ليبيا، مؤكدًا أن «لهذا الاسترداد رمزيته الخاصة، كونه انتصارًا للحضارة على التخلف».

وأضاف كاجيجي أن استعادة القطعة الأثرية «تكلل بالنجاح بعد جهود بذلتها عدة أطراف لسنوات، كان دافعها إدراكهم للقيمة الإنسانية الحضارية لهذه الآثار، واستكمالًا لمسيرة التعاون المشترك في شأن حفظ وصون التراث الليبي الذي تضرر خلال السنوات الأخيرة»، معربًا عن تطلعه إلى «المزيد من التعاون والتنسيق الدائم في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري».

كما أعربت السفارة الليبية في باريس عن شكرها للسلطات الفرنسية المعنية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون متميز معها لاستعادة القطعة الأثرية الليبية «الجذع الرخامي» وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعة إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري.

حفل تسليم القطعة الأثرية بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبية في باريس)
حفل تسليم القطعة الأثرية بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبية في باريس)
جذع التمثال الجنائزي المسترد من فرنسا بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبة في باريس)
جذع التمثال الجنائزي المسترد من فرنسا بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبة في باريس)
جذع التمثال الجنائزي المسترد من فرنسا بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبة في باريس)
جذع التمثال الجنائزي المسترد من فرنسا بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبة في باريس)
جذع التمثال الجنائزي المسترد من فرنسا بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبة في باريس)
جذع التمثال الجنائزي المسترد من فرنسا بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبة في باريس)
جذع التمثال الجنائزي المسترد من فرنسا بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبة في باريس)
جذع التمثال الجنائزي المسترد من فرنسا بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبة في باريس)
حفل تسليم القطعة الأثرية بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبية في باريس)
حفل تسليم القطعة الأثرية بمقر السفارة الليبية في باريس، الخميس 12 أكتوبر 2023. (السفارة الليبية في باريس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»

«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار

«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها

حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ غزة

جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ ...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»

ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»

«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»
«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف

«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف
اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس

اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس
جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حكومة الوحدة» تطلق حملات توعية لحماية الأطفال من الظواهر والأفكار السلبية
«حكومة الوحدة» تطلق حملات توعية لحماية الأطفال من الظواهر ...
تكالة: تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان سيسهم في تطوير ليبيا
تكالة: تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان سيسهم في تطوير ليبيا
في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»
في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»
«الاستشعار عن بعد»: هزتان أرضيتان جنوب غرب سرت والجبل الغربي
«الاستشعار عن بعد»: هزتان أرضيتان جنوب غرب سرت والجبل الغربي
الضاوي يوقف عمداء 4 بلديات ويحيلهم إلى التحقيق لتعاملهم مع حكومة الدبيبة
الضاوي يوقف عمداء 4 بلديات ويحيلهم إلى التحقيق لتعاملهم مع حكومة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
انقطاع الاتصالات مع بنغازي...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
المزيد
السلطة الفلسطينية تتطلع لمساهمة ليبيا في حشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي
السلطة الفلسطينية تتطلع لمساهمة ليبيا في حشد موقف دولي لوقف ......
السفارة الليبية في باريس تتسلم قطعة أثرية نادرة مستردة من فرنسا
السفارة الليبية في باريس تتسلم قطعة أثرية نادرة مستردة من ......
مديرية أمن طرابلس تنفي إعلان حالة الطوارئ ومطالبتها بإخلاءات بعد الهزة الأرضية
مديرية أمن طرابلس تنفي إعلان حالة الطوارئ ومطالبتها بإخلاءات......
الضاوي يوقف عمداء 4 بلديات ويحيلهم إلى التحقيق لتعاملهم مع حكومة الدبيبة
الضاوي يوقف عمداء 4 بلديات ويحيلهم إلى التحقيق لتعاملهم مع ......
«الاستشعار عن بعد»: هزتان أرضيتان جنوب غرب سرت والجبل الغربي
«الاستشعار عن بعد»: هزتان أرضيتان جنوب غرب سرت والجبل الغربي...
المزيد