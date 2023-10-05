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نقابة الممثلين الأميركيين تواصل مفاوضاتها مع هوليوود لإنهاء الإضراب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 09:32 صباحا
نقابة الممثلين الأميركيين تواصل مفاوضاتها مع هوليوود لإنهاء الإضراب
أعضاء في نقابة الممثلين الأميركيين يتظاهرون أمام مقر استوديوهات وارنر براذرز في بوربانك بولاية كاليفورنيا في 26 سبتمبر 2023 ( أ ف ب )
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استأنف الممثلون المضربون ورؤساء استوديوهات هوليوود مفاوضاتهم، الأربعاء، في لقاء من شأنه إحياء الآمال باستئناف إنتاج الأفلام والمسلسلات بعد توقف طويل إزاء الإضراب الذي يشهده القطاع.

وللمرة الثانية هذا الأسبوع، تقام مناقشات بين نقابة «ساغ-أفترا» الأميركية التي تمثل 160 ألف ممثل وراقص وغيرهم من العاملين في الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية، ورؤساء الاستوديوهات والمنصات من أمثال «ديزني» و«نتفليكس»، حسب وكالة «فرانس برس».

استئناف كتاب السيناريو عملهم
ويأتي الاجتماع بعد أسبوع من استئناف كتاب السيناريو عملهم، بعدما توصلت نقابتهم إلى اتفاق مع الاستوديوهات في شأن الرواتب، ما أنهى إضرابا استمر قرابة خمسة أشهر.

ونظرا لتشابه المطالب بين الممثلين وكتاب السيناريو وتكثيف المفاوضات، أبدى عدد كبير من الممثلين الذين شاركوا هذا الأسبوع في الاعتصامات تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع.

وقالت الممثلة والعضو في النقابة إليسا فيليبس «أنا سعيدة جدا لأن الكتاب توصلوا إلى اتفاق، وأشعر أن ذلك يمنحنا دفعة إيجابية».

زيادة مكاسب الممثلين
وعلى غرار كتاب السيناريو، يرغب الممثلون في كسب المزيد عندما يحقق أحد أفلامهم أو مسلسلاتهم نجاحاً كبيرا في المنصات، بدل تلقي مبلغ مقطوع بغض النظر عن شعبية العمل.

-انطلاق العرض الخاص للفيلم الموسيقي «سكّر» والمستوحى من رواية «صاحب الظل الطويل»
-الاتحاد الدولي للممثلين يتضامن مع نقابة «ساغ-أفترا» الأميركية

ويطالبون أيضا بالحصول على ضمانات تحول دون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي، سواء لكتابة نصوص السيناريو للأعمال، أو لاستنساخ أصواتهم وصورهم.

نظريا، يُفترض أن يكون للاتفاق بين الكتاب والاستوديوهات دور إيجابي في ملف الممثلين، بحسب الخبراء، لكن المطالب المتعلقة بالرواتب وبمواجهة الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها «ساغ-أفترا» أكبر من تلك التي اقترحها كتاب السيناريو.

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