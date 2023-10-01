انطلاق العرض الخاص للفيلم الموسيقي «سكّر» والمستوحى من رواية «صاحب الظل الطويل»

القاهرة - بوابة الوسط

يقيم صناع الفيلم الموسيقي «سكر» العرض الخاص له اليوم الأحد في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة)، والفيلم بطولة الفنانة ماجدة زكي، وهو من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

ويستوحي «سكّر» قصته من رواية «Daddy Longs Legs» العالمية الشهيرة بـ«صاحب الظل الطويل»؛ حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة الفنانة القديرة ماجدة زكي، ومحمد ثروت، وحلا الترك، ومعتز هشام، وبافلي ريمون، وياسمين العبد، وديمه أحمد، ومحمد حربي، وهاجر محمد، وماريا جمعة، وعبدالله خالد، وعمر خالد؛ وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وياسر الطوبجي، وعباس أبو الحسن.