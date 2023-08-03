إلغاء مهرجان موسيقي بارز في تونس بسبب نقص التمويل الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منظمو مهرجان طبرقة للجاز إلغاء نسخة هذا العام من الحدث الدولي الشهير الذي كان مقررًا تنظيمه من 11 إلى 19 أغسطس في شمال غرب تونس، بسبب نقص الدعم المالي من السلطات التونسية.

وكتب المنظمون في بيان نشروه عبر حساب المهرجان على فيسبوك: «بكل أسف نعلن عن إلغاء الدورة العشرين لمهرجان طبرقة الدولي للجاز» التي كان سيُحتفل خلالها بالذكرى السنوية الخمسين لإطلاق الحدث.

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وأضاف بيان المنظمين: «وعلى الرغم من جهودنا الحثيثة والتنازلات والمرونة الكبيرة التي قدمها فريق التنظيم، فإن نقص وانعدام التمويلات وعدم تعاون وزارتي السياحة والثقافة جعلت من المستحيل تنظيم المهرجان بمستوى يليق بشهرته الدولية».



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تواجه تونس، المثقلة بمديونية تعادل 80% من إجمالي ناتجها المحلي، أزمة مالية ونقصًا في السيولة، تفاقمت حدتها في الأشهر الأخيرة. ويتعيَّن على الدولة التونسية سداد أقساط كبيرة من القروض الخارجية في الأشهر المقبلة، ولم تتمكن بعد من استكمال تأمين مصادر التمويل اللازمة لميزانيتها لعام 2023، بحسب خبراء اقتصاديين.

المهرجان الذي يُقام في مدينة طبرقة، قرب الحدود مع الجزائر، كان مقررًا أن يقدِّم للجمهور هذا العام حفلات تجمع بين «فنانين عالميين مثل بيت سميث وبيغ دادي ويلسون وماديسون ماكفيرين وجون شانون». ولفت المنظمون إلى عزمهم عقد مؤتمر صحفي «قريبًا» سيقدمون فيه المزيد من التفاصيل حول أسباب هذا الإلغاء وخططنا للدورات المستقبلية للمهرجان.