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إلغاء مهرجان موسيقي بارز في تونس بسبب نقص التمويل الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 06:04 مساء
إلغاء مهرجان موسيقي بارز في تونس بسبب نقص التمويل الحكومي
إحدى فقرات نسخة سابقة من مهرجان طبرقة للجاز. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن منظمو مهرجان طبرقة للجاز إلغاء نسخة هذا العام من الحدث الدولي الشهير الذي كان مقررًا تنظيمه من 11 إلى 19 أغسطس في شمال غرب تونس، بسبب نقص الدعم المالي من السلطات التونسية.

وكتب المنظمون في بيان نشروه عبر حساب المهرجان على فيسبوك: «بكل أسف نعلن عن إلغاء الدورة العشرين لمهرجان طبرقة الدولي للجاز» التي كان سيُحتفل خلالها بالذكرى السنوية الخمسين لإطلاق الحدث.

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وأضاف بيان المنظمين: «وعلى الرغم من جهودنا الحثيثة والتنازلات والمرونة الكبيرة التي قدمها فريق التنظيم، فإن نقص وانعدام التمويلات وعدم تعاون وزارتي السياحة والثقافة جعلت من المستحيل تنظيم المهرجان بمستوى يليق بشهرته الدولية».

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المهرجان الذي يُقام في مدينة طبرقة، قرب الحدود مع الجزائر، كان مقررًا أن يقدِّم للجمهور هذا العام حفلات تجمع بين «فنانين عالميين مثل بيت سميث وبيغ دادي ويلسون وماديسون ماكفيرين وجون شانون». ولفت المنظمون إلى عزمهم عقد مؤتمر صحفي «قريبًا» سيقدمون فيه المزيد من التفاصيل حول أسباب هذا الإلغاء وخططنا للدورات المستقبلية للمهرجان.

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